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響應#MeToo浪潮 澳洲調查全國職場性騷

2018-06-20 15:48中央社 雪梨20日綜合外電報導

澳洲今天針對職場性騷擾展開全國獨立調查，顯示各國政府開始因應#MeToo運動浪潮喚醒的全球議題。

職場性騷調查將由澳洲人權委員會（AustralianHuman Rights Commission）執行，部分經費由政府資助，探討性騷擾的法律架構，並檢視向反歧視機構提出的控訴，同時將聚焦於科技與社群媒體扮演的角色。

網路反性侵#MeToo運動在全球掀起浪潮，許多受害者在鼓勵之下說出騷擾往事，部分案例中，伸出狼爪的是業界與藝文界的重要人物。

澳洲女性事務部長歐德懷爾（Kelly O'Dwyer）在聲明中說：「沒人應在職場或生活其他層面受到性騷擾。」

歐德懷爾說，職場性騷擾對個人與職涯造成的後果「十分嚴重」，例如生產力下滑、離職率高、曠職、索賠與提前退休等負面衝擊。

歐德懷爾又說，這項調查將聚焦於職場性騷擾或性侵害受害者遭遇的財務衝擊，她說，這些衝擊對個人來說，可以是災難性的。

歐德懷爾告訴澳洲廣播公司（AustralianBroadcasting Corporation）：「這可能代表她會失去工作，或代表她決定找下一份工作，但卻無法獲得前雇主的推薦，也可能表示她無法升遷。」

英國也有類似調查，但澳洲人權委員會說，他們這份工作應該是第一個因應#MeToo運動而推動的調查，展示他們在反性騷議題的「國際領導力」。

澳洲政府說，15歲以上民眾有超過20%曾在澳洲遭遇性騷擾，其中68%案例發生在職場。

澳洲性騷擾職場

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