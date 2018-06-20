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挺以色列！ 美退出聯合國人權理事會

美退出聯合國人權理事會 稱該會對以色列有偏見

2018-06-20 06:25世界日報 編譯中心／綜合19日電

美國19日宣布退出聯合國人權理事會（UNHRC），指責人權理事會「長久以來對以色列存有偏見」，認為理事會的目標不符合美國的要求，因此退出。

美國駐聯合國大使妮姬‧海理上周即表示美國考慮退出聯合國人權理事會。 美聯社
美國駐聯合國大使妮姬‧海理上周即表示美國考慮退出聯合國人權理事會。 美聯社
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維權人士表示，美國此舉將使促進全球人權更加困難。

美國駐聯合國大使妮姬·海理一年前對人權理事會表示，人權理事會如果不改變對以色列的長期偏見，美國可能退出。聯合國人權理事會即日起至7月6日在日內瓦召開人權大會；外交人士上周即表示，現在的問題不是美國會不會退出，而是何時退出。

不滿聯合國人權理事會歧視以色列，美國19日宣布退出這個理事會。圖為位於日內瓦的人...
不滿聯合國人權理事會歧視以色列，美國19日宣布退出這個理事會。圖為位於日內瓦的人權理事會總部會場。(美聯社)
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人權理事會論壇是2006年設立的，以色列在被佔領的巴勒斯坦地區的違法行為，是人權論壇長期討論的議題，但美國希望撤銷，因為人權理事會受到以色列的反對和抵制。美國在小布希政府時期曾抵制和退出三年，直到2009年歐巴馬時代才重新加入。

擁有47個成員的人權去理事會論壇上月表決同意，要對加薩發生的殺戮進行調查，並譴責以色列過度使用暴力，美國和澳洲是僅有的投反對票國家。

這是美國在退出巴黎氣候協定和伊朗核協議後，又一個拒絕全球多邊體制的新動作。

【中央社／華盛頓19日綜合外電報導】

美國今天退出聯合國人權理事會（UNHRC），指責人權理事會「長久以來對以色列存有偏見」。維權人士表示，美國此舉將使促進全球人權更加困難。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）抨擊俄羅斯、中國、古巴和埃及阻撓美國改革人權理事會的行動。她也批評和美國擁有共同價值、鼓勵美國留在人權理事會卻「不願嚴肅挑戰現狀」的國家。

海利宣布美國退出人權理事會時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就站在她旁邊。

川普政府長久以來一直揚言，如果不徹底改革人權理事會，美國將退出這個總部設在日內瓦、擁有47個成員的聯合國機構。

海利說：「看看理事會成員，你就會看到對最基本人權驚人的不尊重。」她並指出委內瑞拉、中國、古巴和剛果民主共和國。

美國目前因在美墨邊界強制兒童和其移民父母分離而遭受猛烈抨擊。聯合國人權事務高級專員胡笙昨天呼籲華盛頓停止這項「不合理」的政策。

聯合國國務院巴黎以色列

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