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陸駐美公使籲美慎重處理對台問題 否則「會有大麻煩」

2018-06-19 23:55聯合報 記者張加╱即時報導

中國大陸駐美公使李克新19日受訪時呼籲美方，慎重處理台灣問題，否則會有嚴重後果，「會有大麻煩」；他還說，「台灣旅行法」是張空白支票，即使沒有約束也在政治上開了一扇門，形成新的框架，就會非常危險。

至於北京希望台灣總統蔡英文如何表態，李克新說，台灣政治家應有智慧解決問題，這是個政治意願的問題。

李克新19日出席華府智庫「中美研究中心」論壇，期間提到蔡英文不承認「九二共識」與「一中政策」；會後受訪時，台媒追問北京希望從蔡英文口中聽到什麼？李克新說，一個中國政策，明確就好，用不著遮掩。

他還說，這不是寫作文，相信大家都有智慧能做事，用不著教；台灣政治家應該有這樣的智慧能解決具體問題，這關鍵是政治意願的問題。

關於鼓勵台美各層級官員互訪的「台灣旅行法」，以及主張加強台美防務合作的「國防授權法案」（NDAA），李克新指出，若把台灣問題以法律形式固定，或突破原本來的框架，就會打亂原來兩國關係最重要基礎，因此美國會在此問題一定要非常慎重。

李克新說，人人都可表達意願，但若要將其作為法律框架固定下來，就可能改變原本的框架，「這是非常危險，也是不行的」；他表示，中美之間要保持良好關係，一定要處理好台灣問題，否則會有嚴重後果，會有大的麻煩，這也不符合美國利益。

美國參議院18日表決通過2019財年「國防授權法案」（NDAA），提出參院意見是美軍應參加適當的台灣軍演，如年度漢光演習等。

媒體詢問，若美軍真的參與漢光演習，中方會採取何種行動？李克新回應，中方的態度是在一個中國的框架之內，來解決這個問題；相信美方應當能夠做出明智的選擇，不要突破原則，任何事情雙方可商量，但突破原則，將會成為中美之間很麻煩的事情，一定要慎重處理。

中國大陸駐美公使李克新19日在華府智庫論壇發表演說後受訪。華盛頓記者張加／攝影
中國大陸駐美公使李克新19日在華府智庫論壇發表演說後受訪。華盛頓記者張加／攝影
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漢光演習蔡英文

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