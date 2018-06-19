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菲軍方：台漁船救起2名菲漁民 平安回國

2018-06-19 20:58中央社 馬尼拉19日專電

菲律賓北呂宋軍區今天發布新聞稿，稱台灣漁船在菲國以北海域救起兩名菲律賓漁民，18日平安交給菲律賓海岸防衛隊人員，已回到巴丹群島。

北呂宋軍區發言人納托（Isagani Nato）在新聞稿中說，獲救的菲國漁民一人18歲，另一人17歲，他們是菲國北部卡米金島（Camiguin island）的居民.

兩人11日出海捕魚，不料漁船引擎故障，漂流到雅米島（Yami island，亦稱Mavulis island）海域。

17日，這兩人被屏東縣小琉球漁船軍福星號救起，海巡署台東艦昨天上午6時在雙方「約定的地點」，把2名獲救菲籍漁民移交給菲國海岸防衛隊的機動船，載回巴丹群島（Batanes）巴斯柯港（Basco Port）。

納托說，北軍區會加強巡邏呂宋島北部海域，確保漁民安全及執行海洋法。

另一方面，中華民國駐菲代表處今天發布新聞稿，通知菲媒有關菲國漁民獲救的消息：「2名菲籍漁民在海上漂流了7天，被台灣漁船軍福星號救起，船員為他們提供食物和水。」

駐菲代表處說，海巡署台東艦把這2名菲國漁民載回巴斯柯港。

新聞稿稱，台菲是好鄰居，在重疊海域保護海洋環境及救援遇難漁民，是兩國的共同目標，「台灣願意透過推動蔡英文總統的新南向政策，進一步強化兩國的合作與夥伴關係」。

漁民海巡署菲律賓

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