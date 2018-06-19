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西班牙獨裁者佛朗哥遺骸 將從烈士谷遷出

2018-06-19 19:12中央社 馬德里18日綜合外電報導

西班牙新的社會主義政府決定將獨裁者佛朗哥遺骸從馬德里附近的巨大陵墓烈士谷遷出，並將那裡變成「和解」之地。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）18日晚於上任以來首次電視專訪中說：「我們還沒決定日期，但政府將會做這件事。」保守派前總理拉荷義（MarianoRajoy）因不信任案下台，桑傑士2日宣誓就職。

他表示，國會去年通過一項不具拘束力動議，要求從馬德里西北方約50公里的烈士谷（Valley of theFallen）挖出佛朗哥（Francisco Franco）遺骸，將當地改為「法西斯主義受害者紀念館」。

桑傑士進一步說：「西班牙不能容許分裂西班牙人的標誌。這在那些曾遭受法西斯獨裁危害國家，諸如德國或義大利是難以想像的事，在我們國家也應該是無法想像的事。」

社會勞工黨發言人普恩特（Oscar Puente）今天稍早表示，這座陵墓應該轉型成一個「為所有西班牙人提供和解、紀念之地，而不是為獨裁專制道歉」。

西班牙1936-1939年內戰結束後，佛朗哥鐵腕統治西班牙，直到他1975年去世。他死後被葬在烈士谷一座教堂內。烈士谷是歐洲最大的巨大墓地之一。

佛朗哥政權於1941-1959年在瓜達拉馬山（Sierrade Guadarrama）建造巨大墓地，超過3萬名內戰戰歿者埋葬在此。佛朗哥反對民選的共和派政府引發內戰，最後他率領的民族主義軍隊擊敗共和派人士。

烈士谷是佛朗哥用來紀念衝突中喪生的「所有烈士」，企圖達成和解，但只有標記兩座墳墓－佛朗哥和支持佛朗哥的右派政黨長槍黨（Falangist）創辦人普里莫．德李維拉（Jose Antonio Primo de Rivera）。

西班牙馬德里義大利

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