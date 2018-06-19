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若北韓持續對話 南韓考慮暫停乙支演習

2018-06-19 17:37中央社 首爾19日專電

南韓青瓦台發言人金宜謙今天表示，如果北韓持續對話及朝鮮半島非核化繼續推進，南韓政...
南韓青瓦台發言人金宜謙今天表示，如果北韓持續對話及朝鮮半島非核化繼續推進，南韓政府正在討論，不排除停止南韓自行組織的乙支後勤支援演習的可能性。圖為北韓領導人金正恩（左）與南韓總統文在寅（右）廿六日在板門店二度會面，熱情相擁。 歐新社
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南韓青瓦台發言人金宜謙今天表示，如果北韓持續對話及朝鮮半島非核化繼續推進，南韓政府正在討論，不排除停止南韓自行組織的乙支後勤支援演習的可能性。

南韓聯合新聞通訊社中文版報導，金宜謙在答記者問時表示，也可能以從前的（小規模）方式進行這一後勤支援演習，或為適應新局勢而改變演習的性質。

南韓與美國國防部今天上午宣布，為實現朝鮮半島非核化與建立和平機制，雙方決定暫停今年8月的乙支自由衛士（Ulchi Freedom Guardian）聯合軍事演習。

韓聯社英文版報導，1954年，美國領導的聯合國軍司令部開始實施對焦鏡頭（Focus Lens）軍事演習；南韓在1968年青瓦台事件後實施演習，之後命名為乙支演習。

1970年代兩項演習合併，稱乙支對焦鏡頭（UlchiFocus Lens）聯合軍事演習，2008年更名為乙支自由衛士。這項聯合軍演1990年因為美國波斯灣戰爭而暫停一次。

韓聯社中文版報導說，被問及北韓會不會採取措施回應韓美停止聯合軍演時，金宜謙回答，只要對話和非核化繼續得以推進，相信北韓也會跟進。

金宜謙評價，北韓透過炸毀豐溪里核子試驗場等行動展現非核化決心，南韓擱置軍演是有預設條件的，即北韓要不斷展現落實非核化的行動並持續對話。

金宜謙說，期待北韓國務委員長金正恩在與美國總統川普通電話時宣布採取相應措施。

報導說，問及南韓政府事前是否得知金正恩今天三度訪問中國時，金宜謙說，南韓的情報蒐集能力相當強，政府透過多種管道了解北韓中國互動情況。

報導稱，有記者問，既然利益攸關的當事方是南北韓和美國，金正恩訪問中國意味著什麼。金宜謙回答，人們看到的未必是事情的全貌，南北韓之間也透過多種管道就北韓美國談判的後續進展充分溝通。

北韓演習南韓

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