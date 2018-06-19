南韓巡防艦爆炸 1士官殉職

2018-06-19 17:23 中央社 南韓慶尚南道統營市19日綜合外電報導



南韓1艘巡防艦今天在南部外海發生爆炸，造成艦上一名士官因頭部傷重不治。

南韓「聯合新聞通訊社」（Yonhap）報導，意外發生於1500噸級的「馬山號」（Masan）巡防艦，時間約為當地時間中午12時20分，地點則是南部沿岸統營市（Tongyeong）南方25海里的外海。統營市位於首爾南方約380公里。

傷者經確認為21歲的李姓上士，他被1架海軍直升機後送至醫院，但後來宣告不治。南韓海軍表示，爆炸原因很可能是李姓上士為準備實彈演習，從一門30mm火砲裡取出彈藥不慎引發意外。

南韓有關單位將待船艦泊靠南部昌原市（Changwon）港口後，儘快展開現場調查。