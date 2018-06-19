抗衡中國金援 澳洲要救太平洋國家主權

2018-06-19 15:51 中央社 雪梨19日綜合外電報導



因擔憂中國「一帶一路倡議」提供的發展款項，會留給若干國家鉅額債務，損及這些國家的主權，澳洲今天允諾提供太平洋國家更佳的資金協助，以抗衡中國的資金。

太平洋區域裡有越來越多建設計畫獲中國的「一帶一路倡議」（BRI）之助。澳洲擔心部分小國可能會因無力負擔的巨債掉入陷阱，增添北京的影響力。

澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）表示，她想向鄰國確保，除了中國的金援外，還有其他選項。澳洲認為中國金援常不夠透明，且帶不利條款。

畢紹普對「雪梨晨驅報」（Sydney MorningHerald）說：「金援後來會變成債轉股（debt-for-equity swap）陷阱，讓這些國家失去主權。」

法新社指出，這類債轉股已在包括斯里蘭卡在內的其他地方看到；斯里蘭卡就因政府無力償還債務，去年讓中國以99年的租約，取得控制一座大型深水港。

畢紹普說：「我們能做的是，為這些國家提供有別於一帶一路的其他選項，一帶一路不是唯一可取得的基礎建設金援來源。」然而她並未詳敘計畫與條款內容，僅表示已與英國討論過在太平洋區域相關合作計畫的可能。

澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）表示，中方通常提供最終仍需償還的「優惠貸款」，但澳洲與其他傳統資助國向來提供單向金援，無需償還。

羅伊研究院估計，中國從2006到2016年間，包括優惠貸款項目，提供太平洋國家金援達17.8億美元。