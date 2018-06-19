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菲警取締街頭閒民 首都5天抓5500多人

2018-06-19 14:10中央社 馬尼拉19日專電

在菲律賓總統杜特蒂的新指示下，也就是沒事不得在街頭閒晃，大馬尼拉地區警方過去5天來共逮捕超過5500名違令民眾，但由於發生抓錯人事件，反對聲浪也逐漸擴大。

首都區警長艾里薩（Guillermo Eleazar）今晨在廣播節目中說，在13日到18日期間，大馬尼拉地區5個警區執法人員，共在街頭逮捕5575名「無所事事」的閒民。

這些人分別是因違反地方政府的宵禁令、在街頭飲酒或抽菸、打赤膊、未成年人進網咖、深夜在街頭唱卡拉OK、隨地便溺以及破壞街坊安寧等指控，而被逮捕。

艾里薩保證，警察抓人都是於法有據。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）13日在馬拉坎南宮致詞時，警告喜歡在街頭閒蕩的民眾最好回家，特別是在深夜，否則要有被警察帶走的準備。他指稱，閒民都是潛在的麻煩製造者。

在菲國，「閒民」是指無所事事逗留街頭的社區居民，他們常聚集在一起聊天、打牌、飲酒或打撞球，有時則純粹只是在納涼。

這項新措施引起兩極反應，有人認為有助維護治安，但也有人抨擊違反人權，甚至懷疑這是杜特蒂實施戒嚴的序幕。

菲國臉友Ttam Nanaramid17日PO文，稱自己和一群朋友16日深夜在馬卡蒂市朋友家的門口，被警察帶回警局。他們當時只是在等朋友換衣服，準備一起去酒吧，不料被當成「閒民」。

艾里薩表示，事件已在調查中，他不會允許警察濫權。

為避免執法時的混亂，菲國警方已開始草擬取締閒民的執行規則。

菲國1930年刑法原有規定，警察須逮捕無所事事、在街頭閒晃的民眾，但在前總統艾奎諾三世時代，菲律賓國會通過新法令，將街頭閒晃除罪。

杜特蒂馬尼拉

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