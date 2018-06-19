世界難民日／被問夢想 年輕難民：肥皂夠用就好

2018-06-19 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



逃離南蘇丹後，雖然烏甘達政府提供友善的環境，甚至還給難民一小塊土地耕作用，而包括世界展望會、聯合國難民署(UNHCR)在內許多團體也提供糧食、帆布等必要物資，但每人每月分到的量僅有包括玉米粉、鹽、蔬菜油及豆子混和粉，僅僅夠維生。

從南蘇丹來到烏干達後加入「和平社團」的青年理查（Richard）說，「希望成為醫生」，目前在難民營的教育部份仍備受挑戰，有些學校的區域仍用帆布蓋著，學生沒有筆及書等，期待未來每個人都有平等受教育的機會；今年16歲就讀小學7年級的安潔莉娜則說，在難民營看到許多分離兒童，無法提供足夠的衣服、鞋子等，她也說，父母還在南蘇丹，希望回到南蘇丹時能夠重建所有被摧毀的房子。

逃難時與父母被迫分離的18歲畢翠絲（Beatrice）說，雖然每月有配給食物，但僅夠維持生存，物資也缺乏如沒衣、無法洗衣服、沒工作沒錢、沒有足夠的內衣等，問及夢想時，她僅說，「如果可能的話、可能的話有燈、肥皂夠用就好」，希望南蘇丹恢復和平，告訴父母們在烏干達的生活。

16歲的維歐拉（Viola）則說，看到許多難民缺乏支持，有時甚至沒有錢可以買藥或接受治療，因此未來希望成為護士去協助更多人獲得醫療資源。

與家人失散的17歲青年摩西‧阿繆（Moses Amule ）指出，在難民營的學習環境不佳，包括沒有書包、課本數量不足等，雖然學習狀況不佳，但還是希望可以成為醫生。