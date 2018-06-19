美參院通過NDAA 指應加強與台的防務及安全合作

2018-06-19 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普。美聯社 分享 facebook

美國聯邦參議院18日表決通過參院版的「國防授權法案」，內容包括美軍應參加適當的台灣軍演，如年度漢光演習，以及美國國防部長應考慮支持派遣美軍醫療船赴台，作為「太平洋夥伴關係」任務的一部分等；此外，法案包括恢復中興通訊禁令，以阻止川普政府「放過」中興。

參議院18日以85票贊成、10票反對通過2019財年「國防授權法案」（NDAA）；雖然案號與眾議院法案相同，但內容為參議院版本，因此參眾兩院尚須進行協商，達成內容一致的版本再送交總統簽署。

據熟悉國會運作的人士表示，參眾兩院各提出自己版本的NDAA，只是眾院先通過該院版本，參院沿用眾院的案號，但參院修改全部文字，因此兩院文字並不一致，必須協商；該人士指出，此次參院通過的內容，為日前軍委會公布的版本，加上近期被接受的附加法案，其中包括恢復中興通訊禁令的法案。

至於台灣部分，根據參議院軍委會日前公布的內容指出，「參院意見」（sense of Senate）認為台灣關係法與「六項保證」為美台關係基石；美國應加強與台灣的防務與安全合作，支持台灣發展足以維持有效自衛所需的能力。

法案指出，基於台灣關係法，美國應大力支持台灣透過外國軍售、直接商售與工業合作獲得防禦性武器；美方也應該確保及時審查與回應台灣的防務軍備與服務要求，改善對台軍售的可預測性。

此外，國防部長應促進加強與台灣安全交流的政策，包括美國參加適當的台灣軍演，如年度漢光演習；台灣參加適當的美國軍演；基於台灣旅行法，促進美台高級國防官員及一般官員交流。

參議院並認為，美國與台灣應在人道救援和救災方面展開合作；國防部長應考慮支持派遣美軍醫療船赴台，作為「太平洋夥伴關係」任務的一部分，以利改善災難應急計畫與準備工作，並加強美台合作。

聯邦眾議院已於5月24日通過眾院版的2019財年「國防授權法案」，其中要求評估台灣軍力，且國會認為根據台灣旅行法，美方應派高階軍事官員訪台交流。

不過，熟悉國會運作人士指出，據以往經驗，協商過程中文字可能持續變動調整，兩院一致版本對台支持文字可能不如現在強烈。