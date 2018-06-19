瑞典槍擊案5人受傷 無關恐怖主義

2018-06-19 06:03 中央社 斯德哥爾摩18日綜合外電報導



瑞典警方表示，南部馬爾默市（Malmo）市中心今天發生槍擊，造成5人受傷，此案與恐怖主義無關。

馬爾默警方發表聲明說：「受害者的狀況還不清楚。」

「晚報」（Aftonbladet）報導，受害者是在離開馬爾默市中心的一家網咖時遇襲。

報導引述目擊者的話說，至少有一名攻擊者手持自動武器。

警方不願談論攻擊者的可能身份。