美中貿易緊張升級 美國務卿：陸聲稱開放「是個笑話」

2018-06-19 05:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美中上周互祭關稅措施，貿易緊張升級之際，美國國務卿龐培歐18日在一場活動直說，中國大陸聲稱開放與全球化，「只是一個笑話」。

龐培歐18日在底特律經濟俱樂部發表演說時，提及美方對大陸採取的關稅措施表示，過去幾周中國大陸領導階層一直聲稱開放與全球化，但這只是個笑話；龐培歐並指，大陸政府是當今世界掠奪性經濟手段最為嚴重，這是個早該解決的問題。

龐培歐還說，美方要強硬對待外國採取任何會損害美國的作法，無論是透過竊取智慧財產權或強制技術轉移，危及美方的技術領先地位；「所有人都知道中國是主要肇事者，這是前所未有的非法侵占」。

他說，上周四才提醒中國大陸國家主席習近平，這不是公平競爭。

龐培歐並表示，中國大陸從事美國企業絕對不會採取的舉措，就是利用投資施加政治影響並操縱競爭對手國家，美國有義務透過外交盡力應對。

龐培歐在「川金會」後陸續訪問南韓與中國大陸，14日赴北京會晤習近平、外交部長王毅等人；美方15日便宣布，基於大陸竊取美國智慧財產權與技術等不公平貿易行為，美國將對自大陸進口總值約500億美元商品課徵25%的懲罰性關稅。