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梅克爾妥協 同意大幅減少接納難民人數

2018-06-19 01:33中央社 柏林18日綜合外電報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天表示，她所領導的基民／基社聯盟（CDU/CSU）執政聯盟有個共同目標，就是更妥善處理移民問題，並大幅減少入境德國的移民人數。

梅克爾表示，德國當局不會允許已在其他歐洲國家登記的移民入境。不過她也強調，邊界不會實施拒絕難民的「自動機制」。

德新社（DPA）報導，梅克爾今天接受執政聯盟夥伴巴伐利亞基督教社會聯盟（CSU）的提議，禁止已在歐洲聯盟（EU）其他會員國登記的難民入境德國；不過基社聯盟同意將禁令延到下月實施。

前述妥協將可讓梅克爾所領導的基督教民主黨（CDU）與基社聯盟之間因移民問題引發的紛爭降溫。移民爭議讓這兩個已結盟長達70年的保守政黨瀕臨決裂，可能會顛覆梅克爾的執政聯盟。

不過梅克爾的中間偏左執政聯盟夥伴社會民主黨（SPD）表示，不會主動支持基民黨與基社聯盟達成的限制入境難民人數協議。

社民黨黨魁那勒斯（Andrea Nahles）表示，德國執政聯盟的3個政黨必須在月底的歐盟峰會登場前，就內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）的限制難民人數提案進行討論。

也是基社聯盟黨魁的賽賀佛今天表示，將給梅克爾兩週時間，針對尋求政治庇護難民不斷湧入歐洲的問題找出全歐盟適用的解決方案，否則他將下令邊界警察驅逐移民。

基社聯盟的消息來源透露，梅克爾已接受挑戰，將設法在28到29日舉行的歐盟峰會前達成協議。

賽賀佛表示，若梅克爾未在本月稍後達成全歐盟的移民協議，他已準備好在德國邊界驅逐已在其他歐盟國家註冊的移民。

基社聯盟無異議通過賽賀佛提出的新移民計畫後，賽賀佛召開記者會表示：「我們祝總理好運，但我們堅持立場，若不可能在邊界立即拒絕（移民），我就會馬上命令警察，應在邊界就驅逐禁止入境或停留的人。」

賽賀佛補充說，應在邊界就驅逐的人包括已向另一歐盟國家登記或申請政治庇護的難民。

梅克爾在記者會上表示，沒有正當理由就將移民驅離德國邊界，可能引發骨牌效應；但她已同意基社聯盟的要求，禁止曾被驅逐的移民入境德國。

她指出，基民黨已和基社聯盟就加強移民管控達成協議，這讓她獲得所需要的支持，可在本月底參加歐盟高峰會前尋求和其他國家達成雙邊協議。

梅克爾表示，討論歐盟政治庇護政策時，有件事非常重要，就是應了解他國需求，而非一味提出要求。

她表示，歐盟尚未針對包括一致行動在內的兩項法律法案達成共識，「不是只有我們可以提出某些要求，我們也須討論對他國重要的事務，必須要這樣，我當然會和（歐盟其他）夥伴討論這問題」。

新移民梅克爾歐盟

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