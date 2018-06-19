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習近平促停美韓軍演？ 川普：是我

2018-06-19 00:15聯合報 編譯陳韻涵／綜合報導

北韓領導人金正恩（左）五月八日赴大連會晤大陸國家主席習近平，兩人散步交談。 （美...
北韓領導人金正恩（左）五月八日赴大連會晤大陸國家主席習近平，兩人散步交談。 （美聯社）
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美國總統川普在「川金會」後宣布美韓聯合軍演將暫停，此一決定究竟如何產生，出現不同說法。日本「朝日新聞」報導說，大陸國家主席習近平要北韓領導人金正恩向川普提出停止美韓軍演，北韓官方朝中社也曾報導，川普是回應金正恩要求決定中止軍演。但川普十七日發推文說，暫停美韓軍演是他的主意。

朝日新聞援引未具名的中方官員說法，指習近平在五月七日和八日於大連會晤金正恩期間，兩人討論了「停止敵對軍事行動」的問題，習近平建議金正恩在會晤川普時提出這一要求。

報導還引述北韓在北京的一名外交官說，在金正恩與習近平會晤之前，金正恩只想要美國保證北韓政權安全，尚未考慮美韓軍演問題。

此外，據報導，金正恩與習近平會晤時還表示，他準備釋放三名被北韓扣押的美國公民。習近平表示讚同，稱根據美朝在棄核過程中同步行動的原則，北韓邁出這第一步後，可使北韓處於更加有利的地位。金正恩在從大連回國的第二天，就釋放了三名美國人。

川普十二日與金正恩在新加坡會面後突然宣布，美韓將暫停很昂貴又很挑釁的聯合軍演。川普十七日發出一連串推文，首度表明停止美韓聯合軍演是他的主意，但若與北韓談判失敗，軍演就會立刻恢復。

他批評媒體稱他對北韓讓步的報導是「假新聞」，認為自己在川金會後獲得的讚揚不夠多。

川普推文寫道，「在談判期間暫停軍演是我的要求，因為它們非常昂貴。此外，還很挑釁。如果談判失敗可立即啟動，我希望這不會發生！」

他還推文說：「與北韓達成無核化協議在全亞洲受到讚揚與慶祝。他們很高興！在我們國家，有些人寧願看到這歷史性的協議失敗，也不願讓川普獲勝，即便它確實能挽救數百萬人生命！」

北韓金正恩川普

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