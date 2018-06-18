川普：德國人因移民政策與領袖對立

2018-06-18 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



美國總統川普18日推文時，涉入德國總理梅克爾面臨的政治危機，稱德國人因為移民政策，而與「他們的領導階層對立」。川普在兩則推文中說：「我不希望歐洲發生的移民問題，也發生在我們身上！」

德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）18日對梅克爾下最後通牒，限她2周內與歐洲盟國針對移民問題商討出解決方案，否則他將對移民關閉邊界。梅克爾拒絕接受這項威脅，表示她將在6月28-29日舉行的歐盟峰會，與歐洲國家設法達成移民協議，但強調就算協議不成，也不意謂德國將對庇護申請者「自動」關閉邊界。

法新社報導，川普在梅克爾努力挽救德國聯合政府之際，發表了相當干預的言論，而川普也因他的移民政策於國內面對與日俱增壓力。川普的「零容忍」邊境安全政策，最近6周導致約2000個未成年被迫與父母或成人監護人分開。他們的父母或監護人因非法入境被捕，但這些未成年不能被送往這些設施，因此被迫分開。