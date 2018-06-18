梅根父親：哈利王子要我給川普一個機會

2018-06-18 22:05 中央社 倫敦18日綜合外電報導



梅根馬克爾（右）的父親湯瑪斯馬克爾（左）。翻攝goodhousekeeping.com 分享 facebook

英國哈利王子的美國岳父湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）接受英國電視節目訪問時透露，哈利王子告訴他，應給美國總統川普一個機會，且哈利王子對於英國脫歐抱持開放態度。

73歲的湯瑪斯馬克爾是哈利王子（Prince Harry）新婚妻子梅根（Meghan Markle）的父親，他接受獨立電視台（ITV）節目「早安英國」（Good MorningBritain）訪問時表示，他在王室婚禮舉行前的幾個月，和哈利王子通過電話。

湯瑪斯馬克爾說：「我抱怨不喜歡川普。他（哈利王子）說：『給川普一個機會。』我不太同意他說的，但我仍舊喜歡哈利。」這是王室婚禮過後，馬克爾首度接受電視訪問。

湯瑪斯馬克爾還表示，哈利王子告訴他，自己對英國脫離歐洲聯盟（EU）這項「實驗，抱持開放態度」。

路透社報導，湯瑪斯馬克爾的談話，可能令試圖維持政治中立態度的英國王室感到尷尬。代表哈利王子和兄長威廉王子（Prince William）發言的肯辛頓宮（Kensington Palace），拒絕對馬克爾的談話發表評論。

湯瑪斯馬克爾還提到，他遺憾自己身體狀況不夠好，無法出席婚禮親自牽女兒走紅毯。不過他很高興，哈利王子的父親查爾斯王儲（Prince Charles）能替他完成這件事。

湯瑪斯馬克爾原本計畫參加女兒的婚禮，但最終表示，因為需要動心臟手術而不克出席。