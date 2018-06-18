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中國海警強索菲民漁獲 杜特蒂指「以貨易貨」

2018-06-18 20:49中央社 馬尼拉18日專電

菲律賓總統杜特蒂。美聯社
菲律賓總統杜特蒂。美聯社
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菲律賓漁民指控中國海警在黃岩島海域強索漁獲，菲國總統杜特蒂今天說這是「以貨易貨」，不是媒體呈現的「霸凌」。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）在菲律賓外交部成立120週年活動致詞說：「這是以貨易貨，用其他貨品換魚，不是強奪，現在爭議是彼此不認同貨物的價值。」

菲律賓GMA電視台記者5月20日隨菲國漁民出海，在黃岩島海域拍攝到中國海警人員登船索討漁獲。

杜特蒂12日在菲國獨立節慶典禮上，向中國駐菲大使趙鑒華提及事件，趙鑒華向菲媒表示，中方已著手調查。他同時說，這是雙方人員以貨易貨。

杜特蒂接受中方的說法，但菲國漁民在訪問中說，中國海警拿香菸和速食麵交換上等漁獲，漁民們百般不願，但無可奈何。

黃岩島海域位於菲律賓200海里專屬經濟海域內，中國援引歷史主張擁有主權，雙方公務船2012年4月發生對峙。菲方撤船後，中方控制黃岩島，禁止菲國漁民靠近。

前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）政府把爭議提交國際仲裁，海牙常設仲裁庭在2016年7月12日公布裁決，認為中國的南海9段線在國際法之下沒有效力，菲國漁民因此有權在黃岩島海域捕魚。

杜特蒂2016年6月上任後改走親中路線，改善菲中關係。杜特蒂曾表示，中國不再阻撓菲國漁民前往黃岩島討生活。

菲律賓漁民近期在鏡頭前聲淚俱下說，海上搏命多日，值錢漁獲卻被拿走，帶回家的魚賣不到好價錢，生活十分困難。

漁民杜特蒂黃岩島
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