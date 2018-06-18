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南韓外長：爭取年內發表終戰宣言

2018-06-18 15:50中央社 首爾18日專電

南韓外交部長康京和今天就發表朝鮮半島終戰宣言時機表示，南韓政府目標是爭取今年內推動，但具體時間和方式可彈性考慮。

南韓聯合新聞通訊社報導，康京和在上任一週年記者會中表示，韓美已就此密切磋商，北韓和美國領導人也在討論這個問題。

報導指出，北韓與美國高峰會後發表聯合聲明，再次確認南北韓簽署「板門店宣言」內容，美國的意志十分明確。

她強調，曾與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通電話，蓬佩奧希望儘快與北韓坐下來談。

對於解除對北韓的制裁，康京和表示，在北韓採取實質性非核化措施之前，需維持制裁，這點韓美立場相同。

康京和期待8月在新加坡舉行的東協區域論壇期間，與北韓外相李容浩會晤。

康京和強調，韓美努力的基礎是無縫的合作，韓美同盟今年進入65週年，各級層都溝通密切。

她指出，與蓬佩奧隨時聯繫，共享局勢發展訊息，並就今後方向和具體方案密切合作。美國與北韓的談判小組擴充後，韓美會繼續高層溝通和工作磋商，就非核化與半島和平機制問題，進行慎密專業的諮商。

康京和說，南韓外交部將努力維繫對話發展，為落實兩韓、北韓及美國領導人達成的非核化、安全保障與半島和平機制共識，實現和平繁榮的半島藍圖而努力。

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