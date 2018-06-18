泰國將推動減塑 目標2021年用量減半

2018-06-18 14:12 中央社 曼谷18日專電



泰國接連有海洋生物因誤食塑膠製品死亡，泰國政府各部門相繼推動少用塑膠政策，目標訂在2021年塑膠製品用量減半。目前泰國平均每人每天使用8個塑膠袋。

6月初一頭領航鯨擱淺在泰國南部宋卡省海邊，經過搶救仍不幸死亡，在解剖後發現胃中有80個塑膠袋。6月中在東部尖竹汶省海邊的一隻海龜，因吞食過多的塑膠製品死亡，引發泰國輿論熱烈討論，都認為這些動物都是被人類亂丟塑膠廢棄物害死。

根據聯合國的資料，2016年在泰國沿海省分收集到1078萬公噸的垃圾，其中130萬噸是塑膠垃圾，這些數量有26%流入大海。泰國對垃圾處理一直缺乏相關政策因應，根據統計，泰國每年使用約450億個塑膠袋，平均每人每天使用8個，尚不包括各種飲料杯蓋和吸管。

泰國觀光總局率先提出全國清潔宣言（National Cleaning Declaration），先邀請觀光客參與，同時將和餐廳、飯店和塑膠大廠PPTGC尋求合作，共同減少塑膠垃圾。目標是訂在2021年，希望將塑膠垃圾減半使用。

至於泰國國家海洋與沿海資源部（Department ofMarine and Coastal Resources）則是訂出2027年減塑目標，希望屆時泰國每人每天的塑膠袋使用減少至2個，同時訂定短、中、長期減塑計畫，希望將海中和海岸垃圾減少一半。

日前也有泰國民間團體大聲呼籲減塑，並指出，應學習台灣和歐洲一樣，使用購物用塑膠袋應收費，以減少民眾無止境的使用。這項減塑措施曾經在部分超市試辦進行，可惜並不成功。

泰國為中南半島的主要石化國，除泰國本身擁有上、中、下游完整的產業鏈外，周邊的寮國、柬埔寨和緬甸等都是泰國石化製品的消費國。