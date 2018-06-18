瓜地馬拉地震 無台灣人受害

2018-06-18 13:54 中央社 台北18日電



外交部發言人李憲章今天表示，友邦瓜地馬拉於當地時間17日晚間8時32分發生芮氏規模5.6地震，駐館初步回報，至今無災情，僑胞及駐館員眷均平安無虞。

李憲章說，外交部及駐館將持續關注當地災情發展及可能餘震狀況，並隨時提供當地台灣人必要協助。

根據美國地質調查所（USGS），瓜地馬拉發生芮氏規模5.6地震，震源深度100公里，不過災害應變官員表示，地震沒有造成任何災損，包括火峰火山（Fuego）地區。