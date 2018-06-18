瓜地馬拉地震 無台灣人受害

相關新聞
哥倫比亞總統決選揭曉 保守派新人杜克勝出2018-06-18 13:27
瓜地馬拉5.6地震 火峰火山區未傳災損2018-06-18 12:58
土耳其在野黨總統候選人 獄中發表競選演說2018-06-18 09:55
火山爆發釀近200人失蹤 瓜地馬拉停止搜索2018-06-18 09:32
大馬反貪會完成調查 主張控告前首相納吉2018-06-18 09:29
持刀女高喊真主至大後行凶 法國南部2傷2018-06-18 02:05
日王室逾百年來首訪俄 傳親王妃將看世足賽2018-06-18 02:04
西班牙伸援手 「寶瓶座」移民上岸2018-06-18 00:35
見面後不到一周！川普威脅金正恩 談判失敗就恢復軍演2018-06-17 23:01
不滿馬其頓更名協議 希臘抗議民眾與警方對峙2018-06-17 22:00
阿富汗東部驚爆 10死30傷2018-06-17 20:11
莫斯科衝撞事件 駕駛：連續工作20小時2018-06-17 19:23
柬埔寨親王發生車禍 親王重傷 王妃不治2018-06-17 17:53
停火！阿富汗政府軍、神學士相擁自拍2018-06-17 17:50
安倍喊話金正恩 聯手化解互不信任2018-06-17 17:48
希臘、馬其頓總理 在邊界舉行馬其頓更改國名儀式2018-06-17 16:47
不得在街頭閒晃 杜特蒂新措施惹議2018-06-17 16:42
滯留地中海一週 寶瓶座號首批移民抵西2018-06-17 14:21
德國被爆越界監聽 奧地利要求給交待2018-06-17 14:05
世足賽敏感時刻 俄計程車衝入人群8傷2018-06-17 13:20
爭執引爆催淚瓦斯 委內瑞拉夜店17死2018-06-17 13:20
跨國監聽？ 奧地利要德國踹共2018-06-17 13:20
美國甫更新警示 莫斯科紅場發生衝撞事件8傷2018-06-17 11:57
墮胎避免畸胎 教宗：如納粹追求純正種族2018-06-17 10:57
拋妻逃婚 終身禁慾的總理莫迪 如何讓印度脫貧？2018-06-11 08:43
熱門文章
有感搖晃！日本大阪7時58分發生規模6.1地震 JR停駛中2018-06-18 08:00
日本規模6.1地震 關西地區路面交通大亂2018-06-18 09:01
柬埔寨親王發生車禍 親王重傷 王妃不治2018-06-17 17:53
【不斷更新】大阪地震3死傷者增至200多人 9歲女童被外牆壓住亡2018-06-18 12:20
有錢人的煩惱 祖克柏姊姊不想被當成「人體ATM」2018-06-17 19:35
見面後不到一周！川普威脅金正恩 談判失敗就恢復軍演2018-06-17 23:01
超載休旅車飛車逃攔檢 時速160公里翻覆5死2018-06-18 08:25
川金會後 川普自認有籌碼「更大餘地懲罰中國」2018-06-17 15:24
大阪震央有兩個斷層帶 日學者：恐誘發斷層活動2018-06-18 11:01
紐澤西州藝術節槍擊案致20傷 嫌犯1死1遭警拘留2018-06-17 21:20
登山客漠視環境浩劫 聖母峰淪世界最高垃圾場2018-06-17 17:44
大阪環球影城地震後仍開放 遊客：一堆設施關閉中2018-06-18 11:27
川普關稅政策擋不住「2025中國製造」2018-06-17 17:17
影／關西強震逾200人受傷 劇烈搖晃畫面曝光2018-06-18 12:58
開徵關稅…擋不住中國20252018-06-18 00:05
共享單車落伍了 矽谷創投現在最看好「滑」通勤2018-06-18 11:00
不得在街頭閒晃 杜特蒂新措施惹議2018-06-17 16:42
美中貿易戰衝擊度 看三指標2018-06-18 00:05
古董專家也驚嘆！ 男子離世留下8萬張黑膠唱片2018-06-18 11:17
拒被房貸套牢！ 夫妻用泥土裝袋 花90萬蓋屋2018-06-18 12:57
關西地震 大阪已有3死51傷2018-06-18 10:22
全球最大糧商：美中貿易報復措施 將有嚴重後果2018-06-18 10:44
影／日本大阪規模6.1地震 傳9歲女童罹難2018-06-18 10:17
影／別玩命！開窗偷摸遭獅吼 遊客嚇到吃手手2018-06-17 18:03
貿易戰升級 美中各擬千億美元清單2018-06-17 15:15
日王室逾百年來首訪俄 傳親王妃將看世足賽2018-06-18 02:04
富士康北美總部 爆環保隱憂2018-06-17 15:20
日本大阪強震 近百年首見震度6弱2018-06-18 13:17
不滿馬其頓更名協議 希臘抗議民眾與警方對峙2018-06-17 22:00
紐時：星神秘美商傳話庫許納 促成川金會2018-06-17 22:33
中美貿易戰升溫 陸官媒：以戰止戰 不得不為2018-06-18 11:29
希臘、馬其頓總理 在邊界舉行馬其頓更改國名儀式2018-06-17 16:47
湄公河五國 打造經濟走廊2018-06-18 00:05
大宗商品價格 先嚇跌2018-06-18 00:05
美國調高最低時薪 揮別小費文化？2018-06-17 15:23
大阪強震最大震度6弱 至少2人死亡2018-06-18 10:17
持刀女高喊真主至大後行凶 法國南部2傷2018-06-18 02:05
貿易戰升溫 經理人加碼金融、科技股2018-06-18 00:09
貨運延緩、原料漲價 全球經濟受衝擊2018-06-17 15:15
大阪今早強震 觀光局：台旅行團未傳災情2018-06-18 10:13
留言