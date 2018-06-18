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日本大阪規模6.1淺層地震 17萬戶停電、各地災情傳出

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有感搖晃！日本大阪7時58分發生規模6.1地震 JR停駛中

2018-06-18 08:00聯合新聞網 綜合報導

日本18日早大阪發生強震，車站標示牌整個倒下。圖／推特
日本18日早大阪發生強震，車站標示牌整個倒下。圖／推特
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【更新時間 09:15】

日本發生有感地震！日本時間今天早上7:58分於大阪發生規模6.1有感地震，深度僅10km，日本氣象廳稱，地震的震央位於大阪縣北部，並未發出海嘯警報，各地震度大阪6、京都5、神戶5、奈良4、不少網友在PTT回報資訊表示超搖，且目前傳JR停駛中，關西機場也暫時封閉跑道飛機停駛，正檢查跑道有無受損。

關西電力表示，大阪和鄰近的兵庫縣有超過17萬戶的家庭斷電。

朝日新聞報導，根據大阪府政府官員表示，大阪縣高槻市一所小學的9歲女童傳出心肺停止的消息。另外，儘管身分不明，豐中市有8人受傷。據說在關西機場也傳出受傷的情形，但是當朝日記者到達關西機場時，沒有關於受傷的消息。

大阪強震，有房子受影響燒起。 圖／翻攝nhk
大阪強震，有房子受影響燒起。 圖／翻攝nhk
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日本大阪強震 規模5.9

【中央社／東京18日專電】

日本大阪北部今天上午7時58分（台灣時間6時58分）觀測到一起地震，震度5強，無海嘯危險。

根據日本廣播協會（NHK）報導，大阪附近的鐵路，包含東海道新幹線、山陽新幹線部分區間、地鐵，均暫時停駛。

大阪今天上午發生的地震，大阪府北部達震度6弱。另外，京都府南部觀測到震度5強、滋賀縣南部、兵庫縣南東部、奈良縣則是震度5弱。

日本氣象廳表示，地震震央在大阪府北部，地震深度10公里。

日本政府已將相關官員召到首相官邸（行政中心）的危機管理中心開會因應。

圖／日本氣象廳
圖／日本氣象廳
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18日一早強震，導致JR暫時停駛，人們從車站走出來。 圖／推特
18日一早強震，導致JR暫時停駛，人們從車站走出來。 圖／推特
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強震也造成管線破裂。 翻攝NHK
強震也造成管線破裂。 翻攝NHK
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地震大阪神戶奈良
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