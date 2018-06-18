美新澤西州藝術節槍響1死22傷 非關恐攻

2018-06-18 02:04 中央社 新澤西州翠登17日綜合外電報導



美國新澤西州翠登藝術節活動今天驚傳槍響，造成22人受傷，一名嫌犯喪生，另一名嫌犯被捕。地方檢察官表示，事件顯然起因於街坊爭吵，非關恐攻。

美聯社報導，默瑟郡（Mercer County）檢察官翁諾佛利（Angelo Onofri）在記者會中表示，22名傷者中有17人因槍傷送醫治療，4人情況危急，其中包括一名13歲男孩在內。

他表示，兩名嫌犯在展示當地藝術、音樂和飲食的「藝術一整夜」（Art All Night）活動中開槍，其中一名嫌犯已被擊斃，另一人被捕。

翁諾佛利說，現場找到嫌犯行凶使用的數把槍枝。