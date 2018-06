奇異公司食言 恐面臨巨額罰款

2018-06-17 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



法國政府發言人格魯沃(Benjamin Griveaux)17日表示,美國工業巨擘奇異公司(GE)在2015年時,斥資逾百億美元收購法國高速列車製造商阿爾斯通(Alstom)的能源部門,並向政府承諾將提供1,000個工作機會。如果奇異公司失信於法國政府,恐將面臨巨額罰款。

法國經濟暨金融部(Ministry for the Economy and Finance)上周表示,截至今年4月為止,奇異公司僅創造323個新的工作機會。奇異公司執行長弗蘭納(John Flannery)這周知會法國經濟部長勒梅爾(Bruno Le Maire),表示由於市況差,可能「達不到」這個目標。

勒梅爾則要求奇異公司「採取一切必要手段,並盡最大努力達成這個目標」,既然2015年做成這樁買賣,就要實現諾言;否則法國政府將對奇異公司開罰,少1個工作機會就開罰5萬歐元。

格魯沃告訴法國電視台(France 3),「我們要殺雞儆猴,若奇異公司當真達不到自己許下的承諾,政府今年年底就會開罰,少1個工作機會就罰5萬歐元。你向政府承諾了一件事,就要言出必行」。