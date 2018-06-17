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不滿馬其頓更名協議 希臘抗議民眾與警方對峙

2018-06-17 22:00中央社 希臘比索德里17日綜合外電報導

希臘和馬其頓簽署初步協議，要更改馬其頓國名為「北馬其頓共和國」，但引發希臘民眾抗...
希臘和馬其頓簽署初步協議，要更改馬其頓國名為「北馬其頓共和國」，但引發希臘民眾抗議，與鎮暴警察發生衝突。 美聯社
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希臘和馬其頓為終結長達27年的國名爭議，今天簽署歷史性協議，引發希臘抗議民眾與鎮暴警察衝突，警察並對群眾投擲催淚瓦斯，制止他們前進。

法新社報導，示威民眾揮舞希臘國旗，試圖接近普瑞斯帕湖（Lake Prespa）河畔舉行協議簽署儀式的地點。但群眾在數公里之外的小村莊比索德里（Pisoderi）附近，即遭警察包圍。

一支鎮暴警察分隊堵住通往普瑞斯帕湖的鄉村道路，山坡上的警察則對群眾扔擲閃光彈和催淚瓦斯。希臘文媒體Times of Change網站多張圖像顯示，抗議民眾與警方對峙。

當局說，約有500人參與抗議行動。一名抗議民眾說：「我們為父祖的土地而戰，我們不會退縮。」

抗議民眾示威之時，希臘和馬其頓外交部長簽署初步協議，要更改馬其頓國名為「北馬其頓共和國」。歐洲聯盟、聯合國及北大西洋公約組織（NATO）都對此表示稱許。

法新社記者說，協議簽署地點薩瑞德斯（Psarades）漁村，教士緩慢敲響教堂的鐘表示哀悼。

希臘自1991年以來，反對鄰國馬其頓的國名，因為希臘北邊有個同名省份，那裡古時候是亞歷山大大帝帝國的搖籃，也是現代希臘人引以為傲的來源。

希臘
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