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阿富汗東部驚爆 10死30傷

2018-06-17 20:11中央社 喀布爾17日綜合外電報導

阿富汗東部省分南加哈（Nangarhar）省長辦公室外今天發生爆炸事件。 美聯社
阿富汗東部省分南加哈（Nangarhar）省長辦公室外今天發生爆炸事件。 美聯社
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一名維安官員表示，阿富汗東部省分南加哈（Nangarhar）省長辦公室外今天發生爆炸事件，造成10人喪生和30人受傷。尚無組織宣稱犯下此案。

南加哈昨天的汽車炸彈攻擊造成36人喪生，伊斯蘭國（Islamic State）宣稱犯案。

同時，在開齋節（Eid）史無前例停火3天的阿富汗塔利班（Taliban），排除在開齋節今晚結束後延長停火。

阿富汗伊斯蘭國塔利班
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