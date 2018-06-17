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哥倫比亞總統決選登場 恐危和平進程與經濟

2018-06-17 18:35中央社 波哥大17日綜合外電報導

哥倫比亞今天舉行總統大選第2輪投票，兩位候選人對政府和反叛組織哥倫比亞革命軍（FARC）達成的和平協議看法兩極，令人擔憂選舉結果可能打亂哥國和平進程和經濟發展。

候選人之一保守派的杜克（Ivan Duque）認為，這份和平協議對FARC太過寬容，應該修改。他是哥國強硬派前總統烏力貝（Alvaro Uribe）的人馬，主張對企業友善，並維持大致上傳統的經濟模式。

杜克的對手是左派前市長和前游擊隊成員裴卓（Gustavo Petro），他支持2016年和FARC達成的和平協議，使得這場總統選舉像是對和平協議的公民投票。

裴卓還主張挑戰政治菁英、將土地重新分配給窮人，並逐漸消除拉丁美洲第4大經濟體哥倫比亞對石油和煤炭的需求。

FARC曾造成長達50年的衝突，導致22萬餘人死亡和數百萬人被迫遷徙。這回總統大選是達成和平協議以來哥國首場選舉。

現任總統桑托斯（Juan Manuel Santos）在投票前表示：「沒有了FARC，我們的國家正建立和平。」桑托斯努力和FARC終止戰爭，為他贏得諾貝爾和平獎。但即將在8月卸任的他，目前支持率卻創歷史上最低紀錄。

21歲的金融規畫員莫璽卡（Juan Jose Mojica）接受路透社訪問時說：「我們選民進退失據。這兩位候選人代表兩種極端，都會將國家過去幾年的進步摧毀。」

今天投票將從格林威治時間13時（台灣時間今晚9時）開始，全哥倫比亞1萬1230個投票所將在格林威治時間21時（台灣時間18日上午5時）關閉，投票結果預期將在數小時後出爐。

哥倫比亞是全球最大古柯鹼產國，政府仍得對抗一些武裝團體，他們想接手FARC原本控制地區有利可圖的販毒路線。

41歲的經濟學家杜克才首度當選參議員，5月在總統大選第一輪投票輕鬆勝出。他強烈反對桑托斯達成的和平協議，並主張將FARC領袖判處重罪，和處以「合乎比例的懲罰」。這項協議允許FARC轉為政黨，成員能取得一定國會席次，他也主張推翻。

58歲的裴卓曾是目前已解散的游擊隊團體M-19成員，他表明當選後將落實和FARC的和平協議，並將買下大型農產品加工企業持有的土地，再分配給貧窮農民。

最近的民調顯示，代表烏力貝所屬民主中心黨（Democratic Center）出征的杜克，可能以高出6至15個百分點的得票率擊敗裴卓。

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