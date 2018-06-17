菲僑界歡送駐菲代表林松煥 僑領：對岸也豎姆指

2018-06-17 15:41 中央社 馬尼拉17日專電



駐菲律賓代表林松煥即將於月底返台榮退，菲華各界與台商團體昨晚設宴歡送，離情依依，還有僑領上台披露，談到林松煥，連對岸外交人員也豎起大姆指。

歡送晚宴在馬尼拉灣畔的一家餐廳舉行，席開30餘桌。

參加的傳統僑社有菲華文經總會、菲華工商總會、菲律賓華文學校聯合會等14個社團，不少代表是遠自南部納卯市、中部宿霧市而來；台商團體有菲律賓台商總會、菲律賓台灣同鄉會、菲律賓台灣工商總會等9個組織，許多台商也是從外省冒雨趕來。

晚宴共同主席、菲華文經總會常務委員莊杰森致詞，讚揚林松煥「勇於任事、富親和力、政通人和，外交手腕成熟」。

莊杰森更在台上披露，他有次出席僑界宴會，同桌剛好有來自對岸的外交人員，談到林松煥時，這名外交人員也豎起大姆指，「他很能幹，和菲律賓簽了很多協議，讓我們倍感壓力。」

晚宴另一位主席、菲律賓台商總會總會長江福龍說，台商最感念的就是林松煥促成的台菲投資保障協定，讓台商更放心投資、布局菲律賓，而且這更是台灣在新南向國家中，第一個完成簽署的投資保障協定。

江福龍並稱，林松煥的菲人赴台短期免簽措施，把更多菲律賓人帶到台灣旅遊、洽商，拉近台菲人民友誼，航空公司也班班客滿。

林松煥感謝僑界對中華民國政府和駐菲代表處的堅定支持，也表示能夠完成階段性任務，是僑領、僑胞及代表處同仁的團隊努力成果。

最後一次在菲律賓出席僑社活動，林松煥引述聖經說，美好的仗已經打過，離菲前夕心中百感交集，他將帶著溫馨回憶回到台灣，未來的路就交由上帝引領，「總有一天，大家還會在某處、在某種情況下再相見。」

晚會安排了台商合唱團及僑胞們上台唱出祝福心聲，林松煥伉儷也與駐菲代表處人員登台高歌，互道珍重，歡樂中帶著淡淡的離愁。

林松煥是於2014年9月抵任，正值廣大興事件發生後不久，經全力交涉，台菲逐漸恢復互信，雙方也簽訂漁業執法協定。

外交部國際組織司司長徐佩勇，將接任駐菲律賓代表。