德國被爆越界監聽 奧地利要求給交待

2018-06-17 14:05 中央社 維也納16日綜合外電報導



奧地利2家媒體披露，德國情報組織在奧地利境內系統性監聽政治人物、國際組織、銀行、企業和武器生產商，奧地利政府今天要求柏林當局說清楚、講明白。

奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）要求德國「徹底釐清」。總理庫爾茨（SebastianKurz）則敦促柏林當局「適當合作」，公開報導中關於德國聯邦情報局（BND）過去的情報活動。

根據「標準報」（Der Standard）今天的報導，德國聯邦情報局疑似在1999到2006年有一份很長的監視目標清單，其中包括在奧地利活動的部長官員、國際組織、使館和企業的2000個傳統電話號碼、手機號碼、傳真號碼和電郵地址。

周刊「輪廓雜誌」（Profil）也有類似的報導。

范德貝倫在和庫爾茨聯合召開的記者會上表示，兩個友好國家間的間諜活動不但「令人厭惡」，也「令人無法接受」。這類活動破壞兩國間長期以來的信任關係。

總理庫爾茨說，德國是「重要夥伴」，他表示，奧地利政府已和德國當局聯繫，他們似乎願意合作。他說：「我們有信心，德國願意釐清這些指控，公開透明化。」

兩人堅持要德國保證停止這類活動，並表示報導稱間諜活動規模「龐大」。

據報遭德國情報單位監聽的國際組織，包括石油輸出國家組織（OPEC）、歐洲安全暨合作組織（OSCE）和國際原子能總署（IAEA），這些組織總部都設在維也納。

德國國會負責監管情報組織的委員會主席舒斯特（Armin Schuster）表示，將會查明報導內容是「新案還是2015年已經指控舊案的一部分」。

舒斯特說，委員會將於下週召開特別會議，檢視此案。

2015年，德國媒體披露德國聯邦情報局系統性監聽德國盟友和紅十字會等國際組織，除了是替美國國家安全局（NSA）蒐集情報外，也是為了自身。