慶端午 駐教廷大使96歲母親包300顆粽子

2018-06-17 10:58 中央社 梵蒂岡17日專電



歡慶端午佳節，駐教廷大使李世明邀請教廷神職人員、國際友人餐敘，現場道地台灣味的粽子成為焦點，因為這數百顆手工粽子，是出自大使李世明高齡96歲的母親李梁蔭卿之手。

李世明表示，許多曾赴台深耕的天主教修會與神職人員，今年都向他表示，很懷念在台灣過端午節吃粽子，他算了一下，舉辦餐會加上分送的總量，需要多達近300顆粽子，空運或在地採購都不容易，來探親的母親和姊姊李世珍聽了，二話不說扛下重任，指導泰籍廚師一起完成任務。

蹲坐在廚房的小板凳上，李梁蔭卿邊說話，熟練捏著粽葉的手沒停過。她笑稱，跟現在許多年輕女孩一樣，她婚前在自家也是當大小姐，什麼都不會煮，但婚後孩子多了，必須節省開銷，才開始樣樣學著自己弄。

李梁蔭卿說，學包粽子起初是為了孩子，因為她家鄰居每到端午都自己包粽子，孩子就圍著流口水，她決心也買材料自己包，結果失敗了，她不放棄，又請人來幫忙包粽子，她邊看邊學，剛開始包的奇形怪狀、忽大忽小，練習多年下來，現在已是反射動作。

李世珍表示，在海外包粽子，最難的是備料，因為道地食材很難取得，像是鹹蛋黃、乾香菇這些餡料，還是台灣帶來的品質較佳，為了要包數百個粽子，他們事先就得列計畫表，精算食材份量，再到各個市場尋找材料，像是光為了找適合的栗子，就跑了好幾家亞洲超市，最後才在印度商店找到。

不少出席賓客則表示，在海外能吃到手工包的粽子，很有媽媽的味道，比高級餐廳的昂貴料理更令人覺得窩心。

餐會與會情形踴躍，出席貴賓包括馬爾他騎士團駐保加利亞大使朱柯里（Camillo Zuccoli）、聖吳甦樂羅馬聯合會總會長王彩俶修女、知名聲樂家呂怡惠夫婦、梵蒂岡廣播電台資深編輯江國雄夫婦、前駐教廷大使杜筑生夫婦，以及駐義大利代表侯清山等。