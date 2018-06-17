夜店畢業派對起爭執引爆催淚彈 17死5傷

2018-06-17 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



委內瑞拉夜店16日發生催淚彈爆炸導致的致命事件後，警方偵訊現場證人，家長、親友在警局外等候。美聯社 分享 facebook 委內瑞拉首都加拉加斯的一家夜店16日舉辦中學畢業慶祝派對，擠進500人，因為有人發生爭執，引爆催淚瓦斯罐，導致現場眾人驚慌逃竄互相踩踏，造成至少17人死亡。根據警方的初步調查報告，其中11名受害者死於窒息。

委國內政部長瑞維爾接受國營電視台訪問表示，這場周六凌晨的致命意外發生在中產階級社區巴瑞索的Los Cotorros夜店，有8名死者未成年，另有5人受傷。

根據瑞維爾，警方拘留7人，包括兩名未成年人，目擊者說其中一名未成年人引爆催淚瓦斯罐。

他說，夜店已被勒令停止營業，「我們正配合負責指揮刑事調查的公共部進行偵訊。」

在夜店外面，可以看見四散遺落的鞋子，包括人行道上一隻以紅唇為裝飾圖案的涼鞋。

一名43歲的家長蓋拉悲傷表示：「我只知道我兒子不在了。」

衝突發生時，據信夜店裡有超過500人。根據網路上分享這家夜店先前開辦派對的照片，內部燈光昏暗，前面舞台有DJ播放音樂，台下擺放木製桌椅。夜店外觀是一棟紅磚建築。

家住在巴瑞索的反對派議員阿爾馬斯要求內政部出面說明，為什麼平民能取得僅軍警能使用的催淚瓦斯罐。他並敦促主管單位調查這家夜店的容留人數，同時擠進數百人是否合法：「那地方不是很大，不該有那麼多人。」他說，這家經常被厄瓜多人社區用來開辦派對和政治活動的夜店，以前也發生過其他暴力事件。

警方以「未依法提供足夠的管理監督措施，防範武器入內 」為由，逮捕夜店業主。但沒有立即公布其姓名和指控罪名。

聚集在醫院的死傷者家屬嘗試了解詳細的事發經過時，流淚不已，互相擁抱打氣。