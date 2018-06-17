計程車莫斯科市中心衝撞人群8傷 非蓄意

2018-06-17 06:12 中央社 莫斯科16日綜合外電報導



俄羅斯官員和目擊者表示，一輛計程車今天在莫斯科紅場附近衝撞人群，造成8人受傷，包括抵莫斯科觀賞世界盃足球賽的2名墨西哥女球迷受輕傷。

莫斯科交通管理當局表示，肇事的計程車司機持吉爾吉斯核發的駕駛執照。吉爾吉斯是主要信奉伊斯蘭教的前蘇聯共和國。當局引述已被捕司機表示，他並非蓄意把計程車開入人群中。

警方表示，有8人在這起事故中受傷。一名目擊者表示，部分被撞的人穿著墨西哥隊制服顏色的服裝。墨西哥隊將於17日在莫斯科魯茲尼基體育館（Luzhniki）登場的世界盃首仗迎戰德國隊，目前已有數千名墨西哥球迷抵莫斯科準備觀戰。

另一名現場目擊者告訴路透社，那名計程車司機走出車輛後逃跑，但被路人逮住。當時他高呼「不是我」。

詢及那名司機是否喝醉了時，目擊者回答稱，「不，他沒喝醉。」

國際傳真社（Interfax）引述消息人士表示，事故發生當時，那名司機喝醉了。國際傳真社引述醫療消息人士表示，送醫的傷者無人傷重命危。

莫斯科市衛生部門發表聲明說，有8人受傷送醫，其中7人情況良好，另1名女子受重傷。

駐莫斯科墨西哥大使館表示，有2名墨西哥女子受輕傷。塔斯社（Tass）引述緊急事務部門消息人士表示，傷者還包括一名烏克蘭人和2名俄羅斯人。

俄羅斯當局已誓言要主辦一次安全的世界盃足球賽，在11個城市舉行比賽的本屆世界盃，預定7月15日閉幕。