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委內瑞拉俱樂部催淚彈爆炸 至少17死

2018-06-17 01:37中央社 卡拉卡斯16日綜合外電報導

委內瑞拉內政部長瑞維爾（Nestor Reverol）表示，首都卡拉卡斯（Caracas）一家俱樂部的派對今天凌晨因有人引爆一枚催淚彈，造成至少17人窒息而死。

這家俱樂部位於卡拉卡斯中產階級巴瑞索區（ElParaiso），瑞維爾在國營電視台的節目上說，催淚彈爆炸時，派對上有500多人，當時有若干年輕人打架鬧事。

他說，因窒息而死的人有8名年齡不足18歲，另有5人受傷。

瑞維爾表示，當局已逮捕7人，調查工作正在進行中。

委內瑞拉內政部爆炸
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