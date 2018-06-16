馬其頓改名協議不信任案 希臘政府料過關

2018-06-16 23:25 中央社 雅典16日綜合外電報導



希臘左派政府準備簽署具里程碑意義的初步協議，以結束跟北鄰馬其頓長達27年的國名齟齬。與此同時，預料它今天將在國會不信任動議中過關。

希臘和馬其頓外長明天將在邊界會面，在此之前數個小時，國會預定晚間進行表決。

美聯社報導，希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）的聯合政府預料將會過關。他的政府在300席的國會中掌控154席。執政聯盟中的小黨已經表明，雖反對協議，但將會對這項不信任動議投下否決票。

法新社報導，齊普拉斯昨天深夜表示：「解決跟前南斯拉夫馬其頓共和國（Former Yugoslav Republicof Macedonia）長期國名爭議的這項協議，對希臘而言是一項具有歷史重要性的勝利。」

「我們證明了只要意志堅決，即使是數十年之久的爭端，仍可透過和諧的方式化解。」

這項協議最終將使馬其頓（Macedonia）改名為北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia）。聯合國、歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO）都已表達樂觀其成的立場。

希臘長期以來反對這個鄰國被稱為馬其頓，因為希臘北部有同名省份。而且，希臘自認馬其頓這個名稱是它文化遺產的一部分，是2000多年前亞歷山大大帝的帝國核心地區所在，不滿遭北鄰盜用。

本週稍早，齊普拉斯和馬其頓總理柴伊夫（ZoranZaev）達成可望終結爭端的協議，並將溯及1991年馬其頓宣布獨立時。

根據希臘媒體報導，歐盟高階官員將出席明天在普雷斯帕湖（Prespes Lakes）地區舉行的儀式。

馬其頓國會應會在下週針對協議進行辯論。

希臘官員指出，這項協議有助於在歷史上情勢向來一觸即發的巴爾幹區域穩定，讓希臘可以聚焦於土耳其等其他區域挑戰。