義內政部長誓言 繼續阻止移民救援船停靠

2018-06-16 23:26 中央社 羅馬16日綜合外電報導



義大利內政部長薩爾維尼今天告訴更多在地中海派出移民救援船的國外非政府組織（NGO），它們不能停靠義大利的港口，且痛批稱他是法西斯主義者的其中一個組織。

路透社報導，法國非政府組織地中海救援組織（SOS Mediterranee）救援船寶瓶座號（Aquarius）遭禁止停靠義大利港口後，已前往西班牙，義大利與非政府組織紛爭也越演越烈，同時也是極右派聯盟黨（League）黨魁和副總理的薩爾維尼（Matteo Salvini）因此在臉書和推特上發表這番言論。

薩爾維尼已誓言會繼續阻止國外人道救援船停靠義大利港口。試圖逃離貧窮和戰火的難民，大部分是從非洲各地和中東湧入歐盟，歐洲為了該如何分攤處理難民問題的責任而苦惱不已。

薩爾維尼說：「他們應該知道義大利不想再當非法移民勾當的共犯，因此他們必須以其他非義大利的港口為目標。」

義大利表示，人道性質的非政府組織遭到人口販運集團利用，但這些組織否認。當薩爾維尼在臉書發表言論後，其中一個非政府組織「任務生命線」（MissionLifeline）推文指他是法西斯主義者。

薩爾維尼被激怒，以推文反擊稱「羞辱與威脅不會阻止我們」，並表示義大利人民將管理自己的國家。