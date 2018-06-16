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影／不缺書就缺讀者 塞納河畔舊書攤爭曝光

2018-06-16 17:52聯合報 記者周辰陽╱即時報導

繼法式長棍麵包(baguettes)與小酒館(bistros)後，法國首都巴黎塞納河畔的「綠箱舊書攤」(Bouquinistes)現在也要爭取登上聯合國教科文組織(UNESCO)的非物質世界文化遺產名單。

自稱是「世界最大露天書店」的綠箱舊書攤早在17世紀就出現在巴黎，特色就是總數近1千個的深綠色書箱；法國前總統密特朗(Francois Mitterrand)就算是在百忙之中，也不忘帶著護衛信步走訪綠箱舊書攤。有攤商自豪地指出，他們傳播知識，有著豐富多樣性與驚人的特性，幾乎就是在花都扮演哲人角色。另外一位攤商說，每一個舊書攤都有各自專精的書籍類型，像是有人只賣偵探小說，有人專攻拿破崙時代的歷史，整個綠箱舊書攤可說是巴黎奇景，市政府應該付錢給他們才對。

儘管綠箱舊書攤商免付攤位租金，想要以此維生卻越來越困難；先不提舊書攤生意受天氣影響，根據規定，每4個書箱中，只有1個可以陳列鑰匙圈等觀光紀念品，但部分攤商靠著販售紀念品賺到的錢比賣出法國文學巨匠的罕見珍本要來得多。雖有觀光客造訪，卻常空手而歸；每100名客人中，就只有2到3人願掏腰包買書。一位舊書攤商不諱言，綠箱舊書攤是巴黎的骨董，但經營舊書攤是體力活，每個人都為此付出絕大的心力。

綠箱舊書攤文化協會會長卡萊(Jerome Callais)指出，舊書攤對觀光客的重要性堪比艾菲爾鐵塔，但面對書店間的競爭、多媒體挑戰與相關教育日趨缺乏，攤商們希望可以成為鎂光燈的焦點。推動綠箱舊書攤被推薦為非物質世界文化遺產名單候選的巴黎市商務副市長波洛斯基(Olivia Polski)也說，舊書攤商需要宣傳，讓外界知道他們的存在。

法國首都巴黎街頭行人5月9日行經塞納河畔的其中一處綠箱舊書攤。綠箱舊書攤現正爭取...
法國首都巴黎街頭行人5月9日行經塞納河畔的其中一處綠箱舊書攤。綠箱舊書攤現正爭取被推薦登上聯合國教科文組織(UNESCO)的非物質世界文化遺產名單。美聯社
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巴黎世界文化遺產法國
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