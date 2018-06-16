巴西最常發生暴力城市：里約和巴伊亞

2018-06-16 10:55 中央社 聖保羅15日專電



巴西公布一項報告指出，2016年巴西10大最常發生暴力事件城市，其中7個城市位於東北部巴伊亞州和里約熱內盧州，且這些城市的極端貧窮人口，也是較不暴力城市的9倍。

據聖保羅應用經濟研究所（Ipea）和巴西公共安全論壇今天公布報告指出，兇殺案率最低的10個城市的極端貧窮人口占0.6%，而10個最暴力的城市平均占5.5%。

沒有基本衛生條件的人口比例，在較不暴力的城市為0.5%，在最暴力的城市為5.9%。兇殺案件較多的城市，青年失業率也較高。

巴西公共安全論壇執行長布恩諾（Samira Bueno）指出，城市暴力地圖的數據披露受暴力影響最嚴重的人群生活的社會經濟狀況；而居住、教育和就業等發展水準較高的城市，殺人案件的比例相對較低。

這也就是說，社會暴力與貧窮、經濟脆弱性和不平等問題息息相關。

2016年，巴西50%的暴力死亡事件集中發生在123個城市，占巴西城市總數的2.2%。10大最暴力城市其中7個在巴伊亞（Bahia）和里約熱內盧。里約都會地區城市奎馬多斯（Queimados）排名第一，其次是巴伊亞州的艾納波里斯（Eunapolis）。

南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）的布魯斯基（Brusque）是巴西殺人指數最低的城市。巴西10大最不暴力城市其中6個位於聖保羅州。