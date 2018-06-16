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台灣NGO參與美國年會 身穿回收寶特瓶製團服很吸睛

2018-06-16 09:27聯合報 記者張加╱即時報導

台灣代表團赴美參加「美國國際志工行動協會」2018年會，在會場與中華民國國旗合照...
台灣代表團赴美參加「美國國際志工行動協會」2018年會，在會場與中華民國國旗合照。圖／外交部提供
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外交部非政府組織國際事務會執行長賴銘琪率台灣代表團參與今年「美國國際志工行動協會」年會，他15日在美國華府表示，美方有構想與台灣非政府組織（NGO）合作辦活動，也有意願讓美國資源進駐台灣，但目前尚在構想階段，尚未有具體計畫。

賴銘琪率領台灣9個NGO代表赴美參加「美國國際志工行動協會」（InterAction）2018年會，15日在駐美代表處分享與會情況，由駐美副代表李光章主持。

代表團成員身穿灰色T恤，上面畫著綠色寶特瓶，還有中華民國國旗圖示，並寫著「Taiwan」；外交部非政府組織國際事務會科長許信強說，台灣代表團的團服是以回收寶特瓶製成，象徵台灣的環保科技，而且是年會現場唯一穿團服的隊伍，很受關注。

至於這次與會是否受中國大陸方面打壓，賴銘琪說，沒有，且參加年會時攤位桌上掛著中華民國國旗；但他也說，中國大陸打壓方式已延伸到NGO，且力道只會愈來愈強，台灣立場是希望新會員的加入，不能影響既有會員的權利。

賴銘琪指出，希望明年台灣代表團不僅參加會議，可以擔任演講者分享台灣經驗；賴銘琪說，已與國際志工行動協會執行長沃辛頓（Sam Worthington）談好了，他對於台灣NGO明年擔任會議與談人或主講人，持正面態度，雙方將持續溝通。

李光章致詞時表示，今年代表團的陣容特別堅強，成員涵蓋醫療、慈善、環境等領域；代表團除了參加年會，也拜會美國行政部門、智庫、相關志工組織的領袖代表，受到美方高度重視。

赴美參加「美國國際志工行動協會」2018年會的台灣代表團團員，身穿由回收寶特瓶製...
赴美參加「美國國際志工行動協會」2018年會的台灣代表團團員，身穿由回收寶特瓶製作的團服，展現台灣的環保科技。華盛頓記者張加／攝影
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