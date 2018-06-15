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致力喀什米爾和平 印度資深記者遭槍殺

2018-06-15 23:38中央社 記者康世人新德里15日專電

致力和平與和解的喀什米爾資深記者兼編輯柏卡里，昨天在斯利那加（Srinaga）遭恐怖分子槍殺身亡，印度各界今天表示哀悼並譴責凶手，警方公布3名嫌犯畫面加緊追緝。

49歲的柏卡里（Shujaat Bukhari）是喀什米爾英文日報「崛起的喀什米爾」（Rising Kashmir）主編，，他昨晚7時30分在離開位於斯利那加的辦公室時，遭武裝恐怖分子槍殺身亡，兩名維安人員也遇襲。

印度媒體報導，警方今天公布閉路電視拍攝到的畫面顯示，3名男子騎一輛摩托車，在柏卡里準備上車時開槍把他打死，同時擊斃一名保安人員，另一名保安人員遭槍擊，送醫後也不治死亡。

「崛起的喀什米爾」今天在頭版以黑色背景刊登柏卡里的全版照片，並傳達即使面對暴力，報社仍不懼威脅的訊息。

印度和巴基斯坦都主張擁有喀什米爾主權，使得以穆斯林為主的喀什米爾長年處於戰亂與恐怖攻擊中，印度軍隊為打擊當地藏匿的恐怖份子而實施軍事管理，聯合國發表白皮書批評印度軍警長期暴力傷害喀什米爾人民、侵犯人權；當地多年來的衝突已造成數萬人死亡。

身為喀什米爾人，柏卡里試圖推動和平與和解，他在喀什米爾和美國、英國等地舉辦會議推動喀什米爾和平，同時參與印度與巴基斯坦二軌和平進程，他的溫和發聲與致力和平的努力廣受各方尊敬。

印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）在推特（Twitter）中稱讚柏卡里是「勇敢無畏的記者」，對柏卡里被槍殺感到震驚和痛苦；他批評恐怖份子殺害柏卡里是「怯懦的行為」，企圖壓制喀什米爾人的聲音。

印度反對黨國大黨黨主席拉胡爾甘地（RahulGandhi）在推特上說，他對柏卡里的死亡感到痛苦，並讚揚柏卡里是勇敢的人，為喀什米爾正義與和平勇敢奮鬥，將永遠被人們銘記在心。

查摩與喀什米爾省長莫夫蒂（Mehbooba Mufti）也在推特上對柏卡里被槍殺趕到震驚與悲痛，指醜陋的恐怖主義在開齋節冒出頭來，並強烈譴責這種沒有頭腦的暴力行為，呼籲各界團結一致對抗破壞試圖恢復和平的企圖。

印度恐怖分子巴基斯坦
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