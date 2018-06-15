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暑期遊法注意 法國鐵工會罷工恐延至7月

2018-06-15 23:28中央社 巴黎15日專電

路透社
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法國國家鐵路公司工會為抗議政府改革，發動間歇式罷工到6月底。國會兩院本週表決通過改革案，但部分工會成員不願放棄，計劃拉長戰線到7月，可能影響暑期出遊的旅客。

法國國鐵（SNCF）工會反對政府開放競爭、取消新進員工特權等改革措施，於4月初展開間歇式罷工，每週至少罷工兩天，預定持續到6月28日為止。

但總統馬克宏（Emmanuel Macron）及政府不曾放軟態度，雖願與工會對話，但為了改善國鐵長期財務狀況，不會停止改革。

國民議會和參議院近日分別以壓倒性票數表決通過國鐵改革方案，確定自2020年起，新進國鐵員工不再享有終身雇用、提早退休等待遇，並自2019年底開始逐步開放競爭。

法案通過後，部分國鐵員工不願放棄。法國總工會（CGT）鐵路員工代表布倫（Laurent Brun）今天在法國新聞電台（Franceinfo）節目中說，罷工行動要延續到7月，「要罷工多久？再說。要採什麼方式？再看看。但既然政府要強勢通過（改革案），我們就沒道理結束罷工」。

幾個不同工會的代表下週將開會討論如何動員。但工會之間從一開始就未達共識，有些工會不願意參與罷工，認為這會妨礙與政府談判。

交通部則表示，工會不能把國會表決合法性不當一回事，「改革法案已經以民主方式通過，接著就會實施」。

國鐵工會今年發動的罷工，是30年來效期最長的一次，也是第一次採取間歇式罷工，但整體來說，並未達到工會期望的效果。

除了政府堅不讓步之外，國鐵工會的訴求未獲得民意支持，工會內部也並非一致反對改革。

此外，民眾大多事先做好因應罷工的準備，有人改以遠距上班，有人利用巴士或共乘制度通勤，因此罷工並未顯著影響生活。

罷工法國馬克宏
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