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墨西哥大選前又傳暴力 市長候選人遇害身亡

2018-06-15 13:40中央社 墨西哥市14日綜合外電報導

墨西哥一名競選連任的市長今天遭槍殺不治，是一週之內第2起政治人物遇害案件。8日，國會議員候選人普龍（FernandoPuron）與支持者自拍時，後腦中彈身亡。

米卻肯州（Michoacan）州長奧里歐里斯（SilvanoAureoles）推文說，代表國家行動黨（PAN）旗下兩翼同盟參選市長的查維斯（Alejandro Chavez Zavala），今天送醫後宣告不治。

奧里歐里斯要求對這座小城市長謀殺案伸張正義，並表示有關當局將調查攻擊事件。查維斯的妻子也在攻擊中受傷。

路透社報導，在墨西哥近代史上最血腥的競選期間，有至少113名政界人士遇害。如今7月1日全國大選前最後幾週，暴力似乎持續升溫，多起政治暗殺事件震撼了選舉季。屆時墨西哥選民將投票決定3000多個公職人員，並選出新總統。

執政的革命制度黨（PRI）暴力手段屢創歷史紀錄，加上政治貪腐、經濟成長龜速，人民怨聲四起，使得競選總統的左翼陣營領袖羅培茲（Andres ManuelLopez Obrador）在選民間聲望漸長。

查維斯遭謀殺前，北部科阿韋拉州（Coahuila）的小村莊納達多瑞斯（Nadadores）候選人阿基瑞（Ismael Aguirre Rodriguez）才傳出失蹤。據當地媒體報導，阿基瑞12日踏出家門買飲料後，在光天化日下不見蹤影。

墨西哥

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