親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會落幕
美朝峰會觀察
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

警大狂吸外籍生 科技辦案、供餐體貼…還有「上輩子注定」

日宣布高雄上空熱低壓成輕颱！持續豪雨特報 台東屏東恐最嚴重

美國國會報告 兩岸恐掀太平洋島國外交戰

2018-06-15 10:11聯合報 記者張加╱即時報導

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」14日針對中國大陸對太平洋島國的影響力發布報告指出，隨著2016年北京與台北結束外交休兵，兩岸在太平洋島國重燃外交競爭的可能性提升；中國大陸提供愈來愈多經濟誘因，可能會使台灣的邦交國轉向承認北京。

國會報告寫道，如此會限縮台灣的國際空間，並擴大中國大陸在該地區的部署，這種發展會對美國在印太區域的利益造成負面影響。

報告列出中國大陸與部分太平洋島國2017年的貿易總額，中國大陸是索羅門群島第一大貿易夥伴，是馬紹爾群島和吐瓦魯國的第二大貿易夥伴，這3個國家都是台灣友邦。根據報告所附表格，馬紹爾群島的第一大貿易伙伴為南韓，吐瓦魯國的第一大貿易伙伴為日本。

報告特別指出，值得注意的是，和台灣有邦交的太平洋島國，與中國大陸之間的貿易總額，超越承認中華人民共和國的太平洋島國。

此外，報告並引述1則4月的報導指出，中國大陸有意在萬那杜共和國（Vanuatu）興建軍事基地，雖然兩國否認相關報導，但引起各界關切中方可能在太平洋島國建設軍事基地；如此發展可能會對美國國防利益，以及對澳洲與紐西蘭這兩個美國在該區域重要夥伴的利益構成挑戰。

該報告指出，中國大陸從經濟、安全、外交等面向積極參與該區域；一些分析人士擔心中國大陸試圖削弱美國的影響力，並削弱台灣在此區域的國際空間。

北京吐瓦魯

相關新聞

南韓百里侯選戰圖解：文在寅狂勝的理由？

2018-06-15 09:39

中國紅旗飛彈重現西沙永興島 越南抗議

2018-06-15 10:17

窮人燒他肖像要屋 杜特蒂：瘋了吧？死幾個人我不在乎

2018-06-15 10:01

「台灣是中國一部分」？ 美日韓這些航空公司不甩北京

2018-06-15 09:42

美國國會：中國搶進太平洋島國 壓縮台灣空間

2018-06-15 08:49

美駐南韓大使提名人 支持暫停美韓聯合軍演

2018-06-15 08:36

南韓5月青年失業率攀升至10.5%

2018-06-15 07:43

批義拒讓移民救援船靠岸 馬克宏稱無意冒犯

2018-06-14 23:13

菲泰合作破詐騙集團 逮16泰嫌3台嫌

2018-06-14 22:45

最猛戰機F-35B起降機密疑洩給北京 英專家被捕

2018-06-14 22:04

日本新幹線「希望號」傳撞人 車頭嚴重毀損

2018-06-14 21:45

首屆台日第三地市場合作委員會 東京舉行

2018-06-14 20:46

南非清真寺遇襲 穆斯林主席呼籲鎮定

2018-06-14 20:18

川金會忽略宗教自由 基督徒表遺憾

2018-06-14 20:12

克什米爾印巴暴行 聯合國首次發布報告要求調查

2018-06-14 20:07

青瓦台：文在寅將訪俄羅斯會蒲亭

2018-06-14 19:56

菲律賓海軍7月測試飛彈系統

2018-06-14 19:07

墨西哥黑道猖獗 迫使2大可樂業者相繼撤離

2018-06-14 17:47

澳洲擬規定要入籍得先通過英語會話測驗

2018-06-14 17:32

影／世足商機無限！ 俄首家性愛娃娃旅館也來參一咖

2018-06-14 17:05

大裁員！ 勞斯萊斯為改善獲利 裁4600個職位

2018-06-14 17:03

馬其頓總統不滿改國名 希臘也冒出反彈聲浪

2018-06-14 15:06

西班牙最短命文化部長 7天就下台

2018-06-14 14:37

馬其頓改名告吹？總統柴伊夫：有損國格

2018-06-14 14:36

不贊成改國名 馬其頓總統開會三分鐘就拂袖而去

2018-06-14 14:11

世足賽開幕 俄議員警告俄女性：別和外國人上床！

2018-06-14 13:41

披頭四保羅麥卡尼推文相助 面臨處死懷孕母牛撿回一命

2018-06-14 13:14

影／馬其頓改名「北馬其頓」？ 總統：想都別想

2018-06-14 13:04

驚！澳洲駐外軍車高掛納粹旗 照片在軍中廣傳

2018-06-14 12:39

與安倍會面 日媒：金正恩態度似正面

2018-06-14 12:09

西班牙最短命文化部長 上任7天被爆逃稅下台

2018-06-14 11:48

「渴殺」葉門總攻擊：沙烏地2萬聯軍強攻大港荷台達

2018-06-14 11:20

民調：文在寅支持率再次升至75%

2018-06-14 11:17

被搶國名、搶祖先 看看「受害者」希臘怎麼反擊

2018-06-14 11:00

金正恩：有可能與安倍晉三見面 我持開放態度

2018-06-14 10:53

兩韓時隔11年辦高層軍事會談 討論緩解軍事緊張

2018-06-14 10:20

拋妻逃婚 終身禁慾的總理莫迪 如何讓印度脫貧？

2018-06-11 08:43

台籍導遊涉販毒 宿霧市被捕

2018-06-14 20:01

台泰菲警聯手 馬尼拉逮3涉詐騙台人

2018-06-14 17:16
看更多

熱門文章

性騷擾怕怕！Netflix禁止凝視同事超過5秒

2018-06-14 12:57

最猛戰機F-35B起降機密疑洩給北京 英專家被捕

2018-06-14 22:04

影／美又爆種族歧視 白人女子怒噴亞裔店長引眾怒

2018-06-14 18:26

世足賽開幕 俄議員警告俄女性：別和外國人上床！

2018-06-14 13:41

交通革命：馬斯克建芝機場快車 12分鐘抵達車資20美元

2018-06-15 07:08

美學者：民眾為何不信任高教？因為大學太多女生

2018-06-15 09:11

墨西哥黑道猖獗 迫使2大可樂業者相繼撤離

2018-06-14 17:47

華爾街日報：川普已批准對500億美元陸產品徵收關稅

2018-06-15 07:05

日本新幹線「希望號」傳撞人 車頭嚴重毀損

2018-06-14 21:45

共同社：美專家稱 中國恐成為川金會贏家

2018-06-14 22:02

資產價格泡沫…Fed最大憂慮

2018-06-15 01:23

歐洲央行決議 今年底結束購債計畫

2018-06-14 20:09

美料公布對500億美元陸產品關稅更新清單 要打科技領域

2018-06-15 08:40

「不懂英文就滾」 美甲女客辱亞裔老闆：像寄居蟹生出的

2018-06-14 15:43

經濟解析／Fed持續升息 基於這個顧慮

2018-06-14 21:00

法15萬人連署拒塑膠吸管 麥當勞找替代品

2018-06-15 08:35

旅遊網公布日本30大景點 千本鳥居5連霸

2018-06-14 15:05

「久坐是新癌」 庫克將替所有蘋果員工換升降辦公桌

2018-06-14 11:41

歐元暴跌創英國公投脫歐最大跌幅 ECB令市場錯愕

2018-06-15 07:00

被搶國名、搶祖先 看看「受害者」希臘怎麼反擊

2018-06-14 11:00

追求與北韓和解的同時 南韓默默擴張軍備

2018-06-14 23:01

影／馬其頓改名「北馬其頓」？ 總統：想都別想

2018-06-14 13:04

大裁員！ 勞斯萊斯為改善獲利 裁4600個職位

2018-06-14 17:03

影／世足商機無限！ 俄首家性愛娃娃旅館也來參一咖

2018-06-14 17:05

駐加代表處投書反駁一中謬論 指台灣不是魁北克

2018-06-14 23:07

不贊成改國名 馬其頓總統開會三分鐘就拂袖而去

2018-06-14 14:11

南韓總統文在寅：願考慮停止軍演

2018-06-14 17:09

書摘／老子、孟子和孔子 日本用東方哲學救經濟

2018-06-14 15:52

南極融冰融冰加速 2100年紐約恐將每年淹水20次

2018-06-15 00:18

DNA檢驗辨身分 沉睡31年的法國舊案露曙光

2018-06-14 22:55

全英首席貴族學校 禁新生晚上用手機

2018-06-14 22:18

驚！澳洲駐外軍車高掛納粹旗 照片在軍中廣傳

2018-06-14 12:39

台籍導遊涉販毒 宿霧市被捕

2018-06-14 20:01

英國餐廳倒閉潮有解 與外送app合作可多賺2千億

2018-06-14 15:03

切片甜瓜染沙門氏菌 疫情擴至美9州

2018-06-14 18:46

川普將拍板課稅清單 北京籲對話協商

2018-06-14 20:15

暖化融化的南極冰水足以讓德州淹四公尺深

2018-06-14 10:33

收購案推升美國媒體股 那指創新高

2018-06-15 04:55

川普前妻推豪華減肥餐 呼籲美國人減重

2018-06-14 19:00

美共和黨內州初選 妓院老闆勝出歸功川普帶路

2018-06-14 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top