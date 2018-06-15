美國國會報告 兩岸恐掀太平洋島國外交戰

2018-06-15 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」14日針對中國大陸對太平洋島國的影響力發布報告指出，隨著2016年北京與台北結束外交休兵，兩岸在太平洋島國重燃外交競爭的可能性提升；中國大陸提供愈來愈多經濟誘因，可能會使台灣的邦交國轉向承認北京。

國會報告寫道，如此會限縮台灣的國際空間，並擴大中國大陸在該地區的部署，這種發展會對美國在印太區域的利益造成負面影響。

報告列出中國大陸與部分太平洋島國2017年的貿易總額，中國大陸是索羅門群島第一大貿易夥伴，是馬紹爾群島和吐瓦魯國的第二大貿易夥伴，這3個國家都是台灣友邦。根據報告所附表格，馬紹爾群島的第一大貿易伙伴為南韓，吐瓦魯國的第一大貿易伙伴為日本。

報告特別指出，值得注意的是，和台灣有邦交的太平洋島國，與中國大陸之間的貿易總額，超越承認中華人民共和國的太平洋島國。

此外，報告並引述1則4月的報導指出，中國大陸有意在萬那杜共和國（Vanuatu）興建軍事基地，雖然兩國否認相關報導，但引起各界關切中方可能在太平洋島國建設軍事基地；如此發展可能會對美國國防利益，以及對澳洲與紐西蘭這兩個美國在該區域重要夥伴的利益構成挑戰。

該報告指出，中國大陸從經濟、安全、外交等面向積極參與該區域；一些分析人士擔心中國大陸試圖削弱美國的影響力，並削弱台灣在此區域的國際空間。