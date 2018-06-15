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美駐南韓大使提名人 支持暫停美韓聯合軍演

2018-06-15 08:36聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普北韓領導人金正恩於新加坡舉行峰會後，提出有意暫停美韓聯合軍演；川普提名的美國駐南韓大使哈里斯14日指出，「川金會」後形勢完全不同，美韓應暫停重大聯合軍演，以觀察金正恩對談判是否認真，但美韓兩軍日常演練應會持續。

美國國防部長馬提斯分別致電南韓、日本防長談論「川金會」後情勢；根據國防部發布的聲明，馬提斯與南韓防長宋永武通話時討論了互相支持正在進行的外交努力，以及兩國如何共同努力履行總統對美韓聯合軍演的指示。

馬提斯向宋永武重申美韓同盟堅定，雙方表示將繼續密切合作，實現區域和平與穩定；馬提斯並向日本防衛大臣小野寺五典重申美國對日本的防衛承諾。

前美軍太平洋司令、美國駐南韓大使提名人哈里斯（Harry Harris）14日在聯邦參議院外委會任命聽證會指出，他過去強硬表態聯合軍演必須繼續，尤其是在去年，因為當時北韓多次試射彈道飛彈，但在「川金會」後，形勢已完全不同；哈里斯形容，這是他軍職生涯第一次，處於可能達成和平的階段。

哈里斯說，他認為應該暫停一下美韓重大軍演，以看清金正恩對於談判所說是否認真。

但哈里斯也說，相信川普所指的是重大軍演；就他所知，美韓兩軍日常演練應會持續進行，但他不確定是否屬實，此事有待川普政府與國防部決定。

韓聯社報導，南韓總統文在寅14日主持國安會議時表態，可以考慮暫停美韓聯合軍演，以幫助與北韓建立信任並緩和緊張局勢。

美國駐南韓大使提名人哈里斯。聯合報系資料照
美國駐南韓大使提名人哈里斯。聯合報系資料照
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