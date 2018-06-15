親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會落幕
美朝峰會觀察
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台中市東區炸雞食品加工行瓦斯氣爆 3人受傷送醫

周泓旭是肉腳間諜？情治界：沒見過這麼離譜的...

南韓5月青年失業率攀升至10.5%

2018-06-15 07:43聯合報 記者季晶晶╱即時報導

韓聯社引述國家統計局的數據報導，南韓5月失業率較一年前微幅上揚0.4個百分點至4%，主因是零售、製造和教育服務業的就業人數均下滑。界於15至29歲之間的青年失業率持續攀升，增加1.2個百分點至10.5%。

5月就業人數是2,706萬，就業率為67%，持平於一年前；相較之下，青年就業率為42.7%，比去年同期下滑0.3個百分點。

南韓5月失業率微幅上揚至4%，青年失業率則增至10.5%。圖為一名求職者在就業博...
南韓5月失業率微幅上揚至4%，青年失業率則增至10.5%。圖為一名求職者在就業博覽會找尋工作機會。歐新社
分享

失業

相關新聞

美駐南韓大使提名人 支持暫停美韓聯合軍演

2018-06-15 08:36

批義拒讓移民救援船靠岸 馬克宏稱無意冒犯

2018-06-14 23:13

菲泰合作破詐騙集團 逮16泰嫌3台嫌

2018-06-14 22:45

最猛戰機F-35B起降機密疑洩給北京 英專家被捕

2018-06-14 22:04

日本新幹線「希望號」傳撞人 車頭嚴重毀損

2018-06-14 21:45

首屆台日第三地市場合作委員會 東京舉行

2018-06-14 20:46

南非清真寺遇襲 穆斯林主席呼籲鎮定

2018-06-14 20:18

川金會忽略宗教自由 基督徒表遺憾

2018-06-14 20:12

克什米爾印巴暴行 聯合國首次發布報告要求調查

2018-06-14 20:07

青瓦台：文在寅將訪俄羅斯會蒲亭

2018-06-14 19:56

菲律賓海軍7月測試飛彈系統

2018-06-14 19:07

墨西哥黑道猖獗 迫使2大可樂業者相繼撤離

2018-06-14 17:47

澳洲擬規定要入籍得先通過英語會話測驗

2018-06-14 17:32

影／世足商機無限！ 俄首家性愛娃娃旅館也來參一咖

2018-06-14 17:05

大裁員！ 勞斯萊斯為改善獲利 裁4600個職位

2018-06-14 17:03

馬其頓總統不滿改國名 希臘也冒出反彈聲浪

2018-06-14 15:06

西班牙最短命文化部長 7天就下台

2018-06-14 14:37

馬其頓改名告吹？總統柴伊夫：有損國格

2018-06-14 14:36

不贊成改國名 馬其頓總統開會三分鐘就拂袖而去

2018-06-14 14:11

世足賽開幕 俄議員警告俄女性：別和外國人上床！

2018-06-14 13:41

披頭四保羅麥卡尼推文相助 面臨處死懷孕母牛撿回一命

2018-06-14 13:14

影／馬其頓改名「北馬其頓」？ 總統：想都別想

2018-06-14 13:04

驚！澳洲駐外軍車高掛納粹旗 照片在軍中廣傳

2018-06-14 12:39

與安倍會面 日媒：金正恩態度似正面

2018-06-14 12:09

西班牙最短命文化部長 上任7天被爆逃稅下台

2018-06-14 11:48

「渴殺」葉門總攻擊：沙烏地2萬聯軍強攻大港荷台達

2018-06-14 11:20

民調：文在寅支持率再次升至75%

2018-06-14 11:17

被搶國名、搶祖先 看看「受害者」希臘怎麼反擊

2018-06-14 11:00

金正恩：有可能與安倍晉三見面 我持開放態度

2018-06-14 10:53

兩韓時隔11年辦高層軍事會談 討論緩解軍事緊張

2018-06-14 10:20

拋妻逃婚 終身禁慾的總理莫迪 如何讓印度脫貧？

2018-06-11 08:43

台籍導遊涉販毒 宿霧市被捕

2018-06-14 20:01

台泰菲警聯手 馬尼拉逮3涉詐騙台人

2018-06-14 17:16
看更多

熱門文章

性騷擾怕怕！Netflix禁止凝視同事超過5秒

2018-06-14 12:57

最猛戰機F-35B起降機密疑洩給北京 英專家被捕

2018-06-14 22:04

「像多汁牛肉」他車禍截肢把小腿做成墨西哥捲餅

2018-06-14 09:54

影／美又爆種族歧視 白人女子怒噴亞裔店長引眾怒

2018-06-14 18:26

世足賽開幕 俄議員警告俄女性：別和外國人上床！

2018-06-14 13:41

超狂網紅！浣熊腦衝爬25層大樓 網友驚呼看到腿軟

2018-06-14 08:53

墨西哥黑道猖獗 迫使2大可樂業者相繼撤離

2018-06-14 17:47

交通革命：馬斯克建芝機場快車 12分鐘抵達車資20美元

2018-06-15 07:08

日本新幹線「希望號」傳撞人 車頭嚴重毀損

2018-06-14 21:45

華爾街日報：川普已批准對500億美元陸產品徵收關稅

2018-06-15 07:05

共同社：美專家稱 中國恐成為川金會贏家

2018-06-14 22:02

歐洲央行決議 今年底結束購債計畫

2018-06-14 20:09

「不懂英文就滾」 美甲女客辱亞裔老闆：像寄居蟹生出的

2018-06-14 15:43

川金會落幕 美前次卿警告勿蹈二戰覆轍

2018-06-14 08:55

經濟解析／Fed持續升息 基於這個顧慮

2018-06-14 21:00

資產價格泡沫…Fed最大憂慮

2018-06-15 01:23

旅遊網公布日本30大景點 千本鳥居5連霸

2018-06-14 15:05

M17赴美上市喊卡 美媒點出財務隱憂

2018-06-14 10:12

「久坐是新癌」 庫克將替所有蘋果員工換升降辦公桌

2018-06-14 11:41

大裁員！ 勞斯萊斯為改善獲利 裁4600個職位

2018-06-14 17:03

被搶國名、搶祖先 看看「受害者」希臘怎麼反擊

2018-06-14 11:00

影／馬其頓改名「北馬其頓」？ 總統：想都別想

2018-06-14 13:04

不贊成改國名 馬其頓總統開會三分鐘就拂袖而去

2018-06-14 14:11

影／世足商機無限！ 俄首家性愛娃娃旅館也來參一咖

2018-06-14 17:05

追求與北韓和解的同時 南韓默默擴張軍備

2018-06-14 23:01

駐加代表處投書反駁一中謬論 指台灣不是魁北克

2018-06-14 23:07

南韓總統文在寅：願考慮停止軍演

2018-06-14 17:09

書摘／老子、孟子和孔子 日本用東方哲學救經濟

2018-06-14 15:52

川普今開會 決定新版500億美元大陸產品課稅清單

2018-06-14 09:45

驚！澳洲駐外軍車高掛納粹旗 照片在軍中廣傳

2018-06-14 12:39

英國餐廳倒閉潮有解 與外送app合作可多賺2千億

2018-06-14 15:03

全英首席貴族學校 禁新生晚上用手機

2018-06-14 22:18

台籍導遊涉販毒 宿霧市被捕

2018-06-14 20:01

DNA檢驗辨身分 沉睡31年的法國舊案露曙光

2018-06-14 22:55

川普停美韓軍演 五角大廈忙找替代方案

2018-06-14 09:53

川普將拍板課稅清單 北京籲對話協商

2018-06-14 20:15

暖化融化的南極冰水足以讓德州淹四公尺深

2018-06-14 10:33

切片甜瓜染沙門氏菌 疫情擴至美9州

2018-06-14 18:46

川普前妻推豪華減肥餐 呼籲美國人減重

2018-06-14 19:00

收購案推升美國媒體股 那指創新高

2018-06-15 04:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top