龐培歐見習近平 表達美方對南海軍事化關切

2018-06-15 02:33 中央社 華盛頓14日專電



美國國務卿龐培歐今天向中國國主席習近平表達對南海軍事化的關切，美國國務院新聞稿並未觸及台灣議題。新華社則指出，習近平希望美方妥善處理台灣、經貿等敏感議題。

美國總統川普與北韓領導人金正恩的新加坡世紀會晤落幕後，龐培歐（Mike Pompeo）風塵僕僕趕往首爾與北京等地，向南韓、日本與中國說明川金會細節。在結束首爾行程後，龐培歐今天轉往北京，並與習近平、中共政治局委員楊潔篪、中國國務院國務委員兼外交部長王毅會晤。

國務院以發言人諾爾特（Heather Nauert）名義發出新聞稿指出，龐培歐向習近平轉達川金會談細節，也強調美國決心實現朝鮮半島全面、可查驗與不可逆轉的非核化，並促成長久與穩定的和平制度。

龐培歐也強調充分執行聯合國安理會有關北韓決議的重要性，平壤若能迅速完成非核化，北韓將能迎接光明未來。

除了說明川金會外，新聞稿指出，龐培歐也表達對中方在南海大興土木與軍事化的高度關切，認為這些行動會加劇緊張局勢，使爭端複雜化與升級，危及貿易自由流通並破壞區域穩定。他也重申美國承諾確保公平、平衡的美中貿易與投資關係。

美國國務院新聞稿中並未提及台灣議題。不過，新華社報導，習近平向龐培歐表示，希望美方慎重妥善處理台灣、經貿摩擦等敏感議題，防止中美關係受到大的干擾。雙方要就重大地區與全球性問題加強溝通與協調，共同做世界和平建設者、國際秩序維護者。

在川金會議題上，習近平表示，朝鮮半島問題錯綜複雜，解決起來必然是一個循序漸進的過程。中方堅定致力於朝鮮半島非核化，堅定維護半島和平穩定，堅持通過對話協商解決問題。中方願繼續發揮積極、建設性作用，和包括美方在內的有關各方一道推進半島問題政治解決進程。