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新媳婦梅根 首次與女王共同出席活動

2018-06-14 23:39中央社 倫敦14日專電

剛嫁入英國王室的美國孫媳婦梅根今天在沒有其他家人陪同下，首次和英國女王伊麗莎白二世兩人共同出席活動。

薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根身著典雅的米白色裙裝，與身著綠色套裝的女王一同替梅爾賽蓋特威大橋（Mersey Gateway Bridge）及徹斯特（Chester）的故事屋劇院（Storyhouse Theatre）揭幕，接著前往徹斯特市議會參加午宴。

英國廣播公司（BBC）報導，這是梅根首次在沒有丈夫哈利王子及其他家人的陪伴下，和女王共同出席活動。

結婚不到一個月的新媳婦梅根還在努力適應英國王室生活。英國9日舉行女王的92歲官方壽辰慶典，梅根也跟著丈夫哈利王子一同亮相白金漢宮陽台，向民眾揮手致意。

面帶微笑的梅根看起來落落大方，但媒體把鏡頭拉近觀察梅根和哈利的互動，可以看到還不熟悉王室禮節的梅根，其實緊張地向丈夫求援。

梅根當時站在妯娌和丈夫中間。女王現身陽台後，在場人士要向女王敬禮。

從鏡頭可看到，抓不準時機的梅根雖然仍面帶微笑看著前方，但從她的嘴型可看出，她向哈利詢問了做嗎？（Do it？），哈利回答是（Yes）。梅根於是行了屈膝禮，但仍比身旁的凱特慢了半拍。

這段畫面流出後，不少民眾都覺得哈利夫婦的互動很可愛，並替剛加入王室的梅根打氣。

梅根今天和女王出席活動時顯得自在許多，受到上千民眾熱烈歡迎。

今天同時是倫敦公寓大樓格蘭菲塔（Grenfell Tower）遭遇惡火的一週年紀念日，女王身著綠色也是為了紀念72名罹難者。

英國各地中午進行了72秒默哀，包括女王與梅根，以及遠赴俄羅斯參加世界盃足球賽的英格蘭代表隊，都各自舉行了悼念儀式。英國首相梅伊（Theresa May）也在推特發文，向罹難者的親友致意。

女王英國王室

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