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美高層官員表示 美韓聯合軍演已無限期暫停

2018-06-14 22:30聯合報 記者曹國維╱即時報導

法新社報導，華府的美國高階官員14日表示，美國和南韓的聯合軍演已「無限期暫停」。

美國總統川普12日與北韓領導人金正恩進行高峰會後，召開記者會宣布將暫停「昂貴」且「挑釁」的美韓聯合軍演。當時川普並未說明軍演何時開始喊停。

未具名的華府高階官員對法新社說，美國和南韓在朝鮮半島的大型聯合軍演「已經無限期暫停」。

原訂八月進行的美韓「乙支自由衛士」聯合軍演，是年度美韓大型聯合軍演之一。依照目前情勢發展，這項軍演應不會舉行。

美國和南韓戰機與轟炸機去年9月在朝鮮半島進行聯合軍演。美聯社
美國和南韓戰機與轟炸機去年9月在朝鮮半島進行聯合軍演。美聯社
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