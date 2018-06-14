美高層官員表示 美韓聯合軍演已無限期暫停

2018-06-14 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



法新社報導，華府的美國高階官員14日表示，美國和南韓的聯合軍演已「無限期暫停」。

美國總統川普12日與北韓領導人金正恩進行高峰會後，召開記者會宣布將暫停「昂貴」且「挑釁」的美韓聯合軍演。當時川普並未說明軍演何時開始喊停。

未具名的華府高階官員對法新社說，美國和南韓在朝鮮半島的大型聯合軍演「已經無限期暫停」。