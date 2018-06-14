最猛戰機F-35B起降機密疑洩給北京 英專家被捕

2018-06-14 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



英國太陽報14日報導，曾任勞斯萊斯首席燃氣引擎科學家的鍾斯（Bryn Jones，73歲），涉嫌將英國主力戰機F-35B的機密透露給北京，12日遭到逮捕。

勞斯萊斯負責執行F-35B Lightning II超音速戰機起飛和垂直降落系統的最高機密。國安單位接獲線報表示有機密可能外洩給中國，因而持搜索票到鍾斯住處並將他帶回偵訊。鍾斯稍後獲釋。