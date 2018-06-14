加薩鎮壓 聯合國壓倒性通過譴責以色列

2018-06-14 06:46 中央社 紐約聯合國總部13日綜合外電報導



聯合國大會今天通過一項阿拉伯世界所支持的決議，譴責以色列鎮壓加薩示威導致巴勒斯坦人慘重死傷；聯合國大會另否決美國所提譴責哈瑪斯的提案。

聯合國大會以120票贊成、8票反對、45票棄權，通過譴責色列的決議；美國所提譴責哈瑪斯的提案，則因未獲通過所需的2/3門檻，沒能過關。聯合國大會共有193個成員。