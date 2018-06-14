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南韓地方選舉 初步開票執政黨壓倒性大勝

2018-06-14 04:07中央社 首爾13日綜合外電報導

南韓地方選舉，執政的共同民主黨（Democratic Party）贏得壓倒性大勝...
南韓地方選舉，執政的共同民主黨（Democratic Party）贏得壓倒性大勝。朴元淳（圖中）第3度當選首爾市長。 歐新社
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南韓在美國總統川普和北韓領導人金正恩歷史性峰會隔天舉行地方選舉，根據初步開票結果，南韓總統文在寅領導的執政共同民主黨（Democratic Party）贏得壓倒性大勝。

這將是文在寅自大約一年前上任以來的首次選舉勝利，對於促成冷戰宿敵美國與北韓破冰空前會面的文在寅而言，這將被廣泛視為如虎添翼。

韓聯社報導，根據初步開票結果，在17個市．道廣域行政區首長選舉中，執政共同民主黨遙遙領先，確定獲得壓倒性勝利。

報導稱，根據中央選舉管理委員會的統計，截至晚間10時30分，共同民主黨候選人在包括首都圈在內的13個市和道保持絕對優勢，第一大在野黨自由韓國黨（Liberty Korea Party）候選人只在2處領先。

截至晚間10時30分，首爾市長選舉的開票率為9.53%，共同民主黨候選人朴元淳（Park Won-soon）得票率為57.94%，第3度當選首爾市長已成定局。在京畿道知事和仁川市長選舉中，共同民主黨候選人李在明和朴南春佔上風，得票率分別為55.10%和53.55%。

法新社報導，出口民調預測，在同步舉行的國會12席補選中，共同民主黨預料將進帳10席，剩餘2席將由主要反對黨自由韓國黨及一名獨立參選人拿下。

這將使共同民主黨在國會的席次增至128席，其次是自由韓國黨的114席。南韓國會總席次300席。

根據出口民調，自由韓國黨在地方首長選舉僅拿下票倉大邱市長和鄰近慶尚北道知事。

民主黨

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